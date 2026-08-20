Interrogazione: Modifiche al progetto del parcheggio di via Maccatella (Delibera n. 48/2026), iter autorizzativo, quadro economico e confronto partecipativo

Premesso che:

Nella Delibera n. 48 del 2026, nelle premesse, si legge testualmente: “CONSIDERATO peraltro che, è sopraggiunta la volontà di questa Giunta Comunale di apportare alcune modifiche, seppure non sostanziali, al progetto del parcheggio, per cui l’importo effettivo di € 780.000,00 potrebbe essere soggetto a variazioni”.

Nel dispositivo della medesima delibera si delibera: “Di dare mandato alla Direzione 12, eventualmente avvalendosi di Pisamo srl, di apportare al progetto del parcheggio le modifiche secondo le indicazioni fornite dall’assessore di riferimento”.

Gli abitanti del quartiere delle Piagge hanno mosso forti e motivate critiche rispetto al progetto in questione.

Una corretta e trasparente discussione democratica non può fondarsi su dichiarazioni estemporanee a mezzo stampa, ma necessita di atti scritti inequivocabili e ufficiali sui quali poter aprire un confronto amministrativo e politico puntuale.

Attualmente agli atti del comune risulta solo e soltanto il progetto approvato con delibera 347 del 18 dicembre 2025, comprensivo di area sportiva con tribune e parcheggio.

Il Comitato Difesa degli Alberi ha avanzato la richiesta di uno stop immediato dei cantieri fino a quando non si giunga a un accordo condiviso tra i residenti e l’Amministrazione comunale.

In data 12 agosto sono state rese pubbliche le dichiarazioni dell’Assessora Scarpa in merito al nuovo assetto del progetto.

In sede di Commissione consiliare del 9 febbraio, l’ing./arch. Iannotta ha dichiarato espressamente che eventuali modifiche al progetto avrebbero comportato la necessità di predisporre e acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Consigliera Comunale

Interroga il Sindaco è gli assessori competenti per sapere:

Quali specifiche indicazioni siano state formalmente impartite agli uffici della Direzione 12 in attuazione del mandato conferito con la citata delibera n. 48/2026.

Se il progetto modificato risulti ad oggi ultimato, depositato e disponibile per la consultazione formale da parte dei consiglieri comunali e della cittadinanza.

Se sia stata avviata e/o ottenuta la nuova autorizzazione paesaggistica, alla luce di quanto dichiarato in Commissione del 9 febbraio dall’ing./arch. Iannotta in merito all’obbligatorietà della stessa in caso di variazioni progettuali.

Se l’eliminazione dei parcheggi e l’inserimento di alberature (così come dichiarato pubblicamente a mezzo stampa) comporterà una variazione dei costi complessivi dell’opera, e quale sia a tutt’oggi la previsione di spesa aggiornata rispetto ai 780.000,00 euro iniziali.

Giulia Contini Consigliera Comunale Capogruppo “Diritti in Comune”

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