Modifiche Pisamo: una pura operazione di Palazzo di Conti. No alla esternalizzazione delle politiche culturali, sportive e turistiche

Una pura operazione di Palazzo (la P maiuscola) è quella che è stata portata a termine dalla destra in consiglio comunale con l’approvazione delle delibere inerenti la modifica dello Statuto di Pisamo e del contratto di servizio tra Pisamo e Comune di Pisa.

Dopo 2 giorni di dura opposizione, grazie anche alla presentazione da parte del nostro gruppo consiliare di numerosi ed ordini del giorno, la maggioranza solo in piena notte è riuscita, infatti, a far passare questo colpo di mano che da oltre 6 mesi denunciamo. Queste delibere sono un tassello cruciale del vero e proprio “assalto alle società partecipate”, che sta caratterizzando il secondo mandato Conti a partire dalla modifica della Patrimonio Pisa, passando per Pisamo e successivamente con la propaganda sulla fuoriuscita del Comune di Pisa dalla SdS.

Da un lato si profila un preciso modello di governo da parte di Conti per accentrare a sé le decisioni, liberandosi nei fatti di assessori, partiti e dirigenti, un modello in cui l’opacità e la mancanza di qualsiasi forma di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza sono i tratti salienti.

Ma al contempo si profila un modello di Comune fondato sulle esternalizzazioni che la Giunta Conti sta portando avanti in tutti i settori (dai cimiteri, al centralino..etc,,,). In questo caso ci troviamo di fronte ad un’esternalizzazione pesantissima sulle politiche culturali e turistiche e su cui non c’è stato ad oggi nessun confronto con i lavoratori e le lavoratrici e le organizzazioni sindacali come emerso in commissione. Ma è incredibile come neanche le Direzioni competenti del Comune siano state in alcun modo coinvolte.

Non esiste alcuna operazione manageriale come propaganda Conti e come emerge dalla lettura degli atti: i limiti della operazione si evincono dalle stesse previsioni assunzionali di personale da parte di Pisamo pari a 2,5 unità di personale per l’attività di informazione turistica e per gestione eventi, di cui una proveniente dal Comune

Inconsistente il Piano Economico su cui si basa questa operazione, in quanto nella relazione allegata si legge che questa operazione risulta in perdita “ma la presenza di attività accessorie consentono di superare queste gestioni con un risultato positivo di circa 40 mila euro l’anno”, a fronte di un canone che Pisamo pagherà al Comune aumentato di 200 mila euro passando dai 5 milioni e 400 mila euro a 5 milioni e 600. Anche in questo caso vengono totalmente rimosse le difficoltà in cui versa Pisamo come emergono dal bilancio consolidato sia per quanto riguarda la gestione caratteristica e finanziaria

Siamo assolutamente totalmente contrari a questa operazione sia per il metodo con cui è stata condotta sia nel merito: una scelta che dimostra ancora una volta come per la Giunta Conti le politiche culturali e turistiche siano un peso di cui disfarsi, provando a gestire le società in house a proprio piacimento. Continueremo la nostra battaglia contro questa scelta e i passaggi ulteriori che la maggioranza e la giunta dovranno fare per attuarla.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

