“Mondo sfruttamento”: sosteniamo la lotta dei lavoratori di Mondo Convenienza di Ospedaletto

Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori del magazzino di Mondo Convenienza di Ospedaletto, che hanno incrociato le braccia per protestare contro carichi di lavoro insostenibili e per rivendicare migliori condizioni di sicurezza sul lavoro.

La situazione descritta dai lavoratori, dipendenti della cooperativa Rl2, è emblematica di un sistema che mette il profitto al di sopra della dignità e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici. L’aumento progressivo dei carichi di lavoro, la mancanza di dispositivi di protezione individuale adeguati e la scarsa attenzione alle condizioni di sicurezza sono problemi che non possono essere ignorati.

Sosteniamo le rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici e chiediamo all’azienda di assumersi le proprie responsabilità, garantendo condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti. È inaccettabile che i lavoratori e le lavoratrici debbano farsi carico di attrezzature fondamentali per la loro sicurezza, come scarpe antinfortunistiche e vestiario protettivo.

Appoggiamo la decisione dei lavoratori di scioperare e di presidiare davanti ai magazzini, e sosteniamo le richieste avanzate dai rappresentanti sindacali. Chiediamo che, al tavolo di trattativa, l’azienda fornisca risposte concrete e immediate alle legittime richieste dei lavoratori.

Ricordiamo che il nostro Gruppo consiliare aveva già portato avanti una battaglia politica a sostegno di questi lavoratori, facendo approvare una mozione in consiglio comunale contro lo sfruttamento all’interno dell’azienda e per garantire il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali che sono loro ad oggi negati, ribadendo anche la necessità da parte delle autorità competenti di indagare e approfondire la natura dei rapporti di appalto inerenti l’intera filiera del lavoro all’interno del gruppo Mondo Convenienza, viste le riscontrate criticità presso vari stabilimenti in tutto il territorio nazionale.

Continueremo a lottare al fianco dei lavoratori per un sistema che metta al centro i diritti e la dignità delle persone, contro ogni forma di sfruttamento.

