Mozione: Apertura di un tavolo di confronto partecipato per la riapertura del Teatro Rossi

Tenuto conto che l’Agenzia del Demanio dopo un primo tentativo di gara andata deserta nel 2022 ha, nuovamente, proceduto ad un bando per la concessione di valorizzazione del Teatro Rossi.

Tenuto conto che a seguito della conclusione delle specifiche attività istruttorie era stata determinata come migliore offerta quella prodotta dal GDS ARTS MANAGEMENT DI GUGLIELMO DE STASIO SAS, a cui si era proceduto all’aggiudicazione nel maggio del 2024.

Tenuto conto che nello stesso maggio del 2024 si è proceduto alla decadenza della aggiudicazione in quanto la società GDS ARTS MANAGEMENT DI GUGLIELMO DE STASIO s.a.s. non ha prodotto la garanzia richiesta ai fini della stipula dell’atto di concessione a cui era stato invitato alla stipula e, di conseguenza, non si sono verificati i presupposti per procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione entro la data stabilita;

Tenuto conto che l’Agenzia del Demanio ha così deciso di scorrere la graduatoria individuando nel luglio del 2024 come aggiudicatario la Compagnia dei Cenci, che però non ha superato i controlli per quanto concerne la verifica di regolarità contributiva.

Preso atto che con atto del settembre del 2024 l’Agenzia del Demanio ha cosi definito la chiusura senza aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento in concessione di valorizzazione del Teatro Rossi.

Tenuto conto della assoluta rilevanza per la nostra città di un bene culturale come il Teatro Rossi.

Tenuto conto che negli scorsi anni il Teatro Rossi è stato riqualificato e reso accessibile grazie all’attività dell’associazione Teatro Rossi Aperto, sgomberata nel 2021 durante la pandemia.

Preso atto che la stessa associazione ha presentato anche al Comune di Pisa e agli altri enti un progetto di riqualificazione e riutilizzo.

Ricordato che nel settembre del 2021 la stessa Agenzia del Demanio aveva formalmente sondato l’eventuale interessamento del Comune di Pisa e della Provincia di Pisa rispetto a questo bene.

Tenuto conto che a seguito dell’ingiustificato sgombero del Teatro Rossi Aperto il teatro è tornato chiuso ed abbandonato e non si sa per quanto lo sarà visto anche l’esito negativo di questa procedura fatta dalla Agenzia del Demanio

Il Consiglio comunale

ribadisce l’urgenza e la necessità di riaprire e restituire alla città questo spazio.

Impegna il sindaco e la giunta

a promuovere un tavolo di confronto con tutti gli enti preposti (Demanio, Ministero, Regione, Provincia di Pisa etc..), coinvolgendo anche l’associazione Teatro Rossi Aperto e tutte le realtà e la cittadinanza attiva che lo hanno animato negli scorsi anni al fine di portare avanti un progetto partecipato di riqualificazione del Teatro Rossi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

