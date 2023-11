Mozione: Aumento risorse per bando per concessione di contributi ordinari nel settore cultura

Tenuto conto che in questi giorni è stato pubblicato dal Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari nel settore cultura per le attività realizzare nell’anno 2023.

Tenuto conto che il Comune di Pisa ha stanziato appena 30.000 euro per questo bando, la metà rispetto alle risorse stanziate nel 2022.

Tenuto conto che di contro il tessuto associativo e culturale della nostra città è molto ampio e articolato.

Tenuto conto che il bando viene pubblicato con grande ritardo mettendo in grande difficoltà le associazioni nel poter programmare e svolgere le iniziative che si intendono sviluppare.

Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche in cui versa il tessuto associativo a causa della crisi e della necessità e centralità di sostenere questo tipo di attività.

Il Consiglio Comunale

ritiene assolutamente insufficienti le risorse stanziate rispetto alla necessità di sostenere attivamente le politiche culturali nella nostra città.

Impegna il sindaco e la giunta

A stanziare con urgenza almeno 60.000 in più per il bando citato, in linea con i finanziamenti previsti nell’anno 2019.

A dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il prossimo bando con forte anticipo, così da permettere alle associazioni culturali di programmare le loro attività avendo già conoscenza dei fondi disponibili.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

