Mozione: Contro lo sfratto dell’Unione Inquilini dalla sede di Via del Cuore

Tenuto conto che negli scorsi giorni il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Pisa ha notificato all’Unione Inquilini di Pisa un’ordinanza demaniale di rilascio per la storica sede posta in Via del Cuore 7 e che il fondo dovrà essere rilasciato “libero e vuoto da persone e cose entro e non oltre il termine del 15 novembre 2024, con avvertenza che, in difetto, si procederà – con preavviso di 5 giorni – allo sfratto forzoso con l’ausilio della Forza Pubblica”

Ricordato che il fondo era stato concesso in locazione dal Comune di Pisa con un contratto stipulato il 12 maggio 2003.

Ricordato che nei mesi conclusivi del 2021 il Comune ha trasferito il fondo all’Agenzia del Demanio.

Evidenziato come l’intimazione di sgombero immediato è un grave danno che colpisce tutta la cittadinanza che quotidianamente si rivolge all’Unione Inquilini per ricevere sostegno sul diritto alla casa.

Ricordato che l’Unione Inquilini Pisa dal 1978 è attiva in città, collaborando anche con le amministrazioni comunali che si sono succedute per la difesa del diritto alla casa per tutte e tutti e che rappresenta una realtà sindacale di prima rilevanza in città a difesa dei ceti popolari meno abbienti, degli inquilini, degli sfrattati e di tutte e tutti coloro che, sempre più colpiti dalla crisi, perdono il diritto ad avere un tetto sotto cui vivere.

Considerato che la sede in Via del Cuore è diventata in tutti questi anni un punto di riferimento insostituibile per tutta la città grazie al lavoro di consulenza e sportello svolto dall’Associazione Unione Inquilini di Pisa, nonché spazio di incontro per associazioni e movimenti.

Tenuto conto che una Amministrazione comunale deve favorire le associazioni di volontariato che perseguono finalità sociali.

Il Consiglio comunale:

esprime apprezzamento per l’insostituibile lavoro svolto dall’Unione Inquilini in città e la necessità che la sua attività prosegua presso la sede di via del Cuore;

impegna il sindaco e la giunta

ad avviare da subito un confronto con l’Agenzia del demanio per aprire un tavolo di confronto che coinvolga anche i rappresentanti dell’Unione Inquilini di Pisa per dirimere la questione, garantendo la continuità delle attività di sportello e consulenza da parte del sindacato negli spazi di Via del Cuore 7.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Rifondazione Comunista

