Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Crisi umanitaria sulle rotte balcaniche

Premesso che si sta consumando una drammatica crisi umanitaria sulle rotte balcaniche, dove centinaia di migranti sono assiepati in un campo allestito a Lipa, dall’esercito bosniaco, ad una temperatura che raggiunge i – 10°.

Considerato che le condizioni igienico sanitarie dei migranti a Lipa e tra Tuzla, Bihac, Velika Kladusa mettono a rischio la sopravvivenza stessa di uomini, donne e bambini, come rilevato, in questi primi giorni di gennaio 2021, da molte Organizzazioni non governative.Anche presso le istituzioni, a partire dal Parlamento europeo, si sono moltiplicate le prese di parola pubblica, affinché l’Europa metta in campo un intervento comune per affrontare ciò che sta accadendo e per impedire respingimenti (più o meno mascherati) alle frontiere.

Il consiglio comunale di Pisa chiede al Sindaco e alla Giunta

di attivarsi, in ogni sede opportuna, affinché si apra un corridoio umanitario che consenta ai profughi oggi in Bosnia di raggiungere, in sicurezza, i paesi europei, per assicurare accoglienza a chi fugge da situazioni drammatiche, dando disponibilità ad accogliere profughi in coerenza con la tradizione di accoglienza della città di Pisa e comunque in conformità alle misure di sicurezza previste per il contenimento della pandemia sanitaria.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile