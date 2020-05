Mozione di Revoca del Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente

Tenuto conto che in data 6 maggio 2020, nella seduta della Seconda Commissione consiliare, il Presidente Lazzeri, asseriva che si sarebbe confrontato con l’Ufficio di Presidenza per avere conferma dell’obbligo di discussione ed espressione di voto di un ordine del giorno presentato dal consigliere Auletta, obbligo che lo stesso presidente aveva precedentemente negato.

Tenuto conto che ciò avveniva per di più senza sospendere temporaneamente e ufficialmente la commissione ma bensì chiedendo solo di poter telefonare al suddetto ufficio, nonostante le rimostranze della Vicepresidente della Commissione che ripetutamente aveva fatto notare come fosse possibile per il consigliere Auletta, in quanto previsto da regolamento, portare in discussione e votazione un ordine del giorno.

Preso atto che, a seguito di tale affermazione, si udiva il Presidente Lazzeri al telefono con la consigliera Barsotti alla quale diceva “Ho parlato con De Martino (segretario del Presidente), la cosa più conveniente da fare è questa: facciamo la discussione e tanto quello di Auletta va bocciato”;

Preso atto che il Presidente Lazzeri avrebbe comunque dovuto confrontarsi con la Vicepresidente della Commissione sui contenuti della telefonata avuta con il segretario del Presidente del Consiglio

Preso atto che il Presidente Lazzeri dopo la telefonata con la consigliere Barsotti riprendeva la parola in Commissione affermando: “mi sono confrontato con l’Ufficio di Presidenza”

Tenuto conto che tali affermazioni integrano numerose fattispecie di irregolarità, oltre a numerosi comportamenti scorretti e al limite della legittimità.

Tenuto conto che risulta inaccettabile da parte di un Presidente della Commissione affermare il falso nel momento in cui si richiamano colloqui con l’Ufficio di Presidenza evidentemente mai avvenuti dato che nè il Presidente del Consiglio comunale nè tantomeno i due vicepresidenti erano informati;

Tenuto conto che non è compito del Presidente effettuare valutazioni di opportunità e convenienza ma verificare dal punto di vista regolamentare l’ammissibilità o meno degli atti presentati.

Preso ulteriormente atto di quanto contenuto nella registrazione audio della seduta, disponibile sul sito del comune di Pisa: https://www.comune.pisa.it/it/default/28711/2a-ccp-del-6-maggio-2020.html

Alla luce dei gravi e ripetuti comportamenti tenuti dal Presidente della commissione nel corso della seduta improntati al non rispetto del Regolamento, mancanza di trasparenza, imparzialità, correttezza e garanzia che è chiamato ad assolvere per il ruolo da lui ricoperto.

La Seconda commissione consiliare permanente