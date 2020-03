Mozione: Garanzie per i lavoratori e le lavoratrici in appalto del Comune di Pisa e delle società partecipate

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020, «misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri /DPCM) del 9 marzo del 2020 «misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus»

Evidenziato come all’interno dei succitati DPCM, tra le altre misure indicate, sia disposta, dal 5 al marzo al 3 aprile 2020, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Preso atto che che alcune categorie di lavoratori e lavoratrici non percepiscono retribuzione se non prestano assistenza come ad esempio nel caso delle scuole dove svolgono il loro servizio.

Considerato che parte dei servizi comunali sono gestiti in appalto, basti a pensare all’esternalizzazione di parte del sistema dei servizi educativi per l’infanzia e all’appalto del servizio di refezione per alunni e alunne delle scuole comunali.

Tenuto conto che parte dei servizi gestiti dalle società partecipate del Comune di Pisa sono affidati all’esterno tramite appalto.