Mozione: gemellaggio tra Pisa e Gaza City

Premessa la situazione attuale della Striscia di Gaza, dove lo Stato d’Israele sta portando avanti il genocidio del popolo palestinese, così come accertato dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, con la quale la CIG sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), a rispettare l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.

Considerato che tale genocidio è perpetrato non solo attraverso le uccisioni, le distruzioni di case, scuole e ospedali, ma anche attraverso la fame, procurata bloccando l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari, e la negazione dell’assistenza sanitaria.

Considerato che l’offensiva militare israeliana ha finora comportato lo sfollamento forzato di 2 milioni di palestinesi, più del 90% della popolazione della Striscia di Gaza.

Considerato che il 21 agosto 2025 il portavoce delle Israeli Defence Forces, il generale di brigata Effie Defrin, ha annunciato che l’esercito israeliano ha dato il via alla prima fase dell’invasione terrestre di Gaza City.

Tenuto conto dell’inazione di USA e UE nel mettere in atto disinvestimenti nell’economia israeliana e boicottaggio della stessa, nonché nel sanzionare lo Stato d’Israele e nel bloccare ogni fornitura di armamento all’IDF, uniche misure che possono realmente impedire il proseguo del genocidio del popolo palestinese e la distruzione totale della città di Gaza, come sostenuto dal movimento BDS (“Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni”) e dalla Relatrice Speciale dell’ONU per i Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese.

Ritenuto quindi fondamentale che ogni istituzione, locale e nazionale, faccia quanto in suo potere per sostenere e dare solidarietà alla popolazione palestinese e in particolare aiutare in ogni modo la città di Gaza e chi lì vi abita o chi da lì è stato forzatamente sfollato, sia attraverso aiuti materiali, sia attraverso atti simbolici che possano sensibilizzare l’opinione pubblica e chi ha il potere di prendere decisioni.

Considerato che la città di Gaza è già gemellata da tempo con i Comuni di Torino e Livorno e che, negli scorsi mesi, come risposta al genocidio in corso sono stati sottoscritti accordi di gemellaggio tra la città di Gaza e i Comuni di Riace e di Favara.

Visto l’art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, ai fini di eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento, entro i successivi trenta giorni”.

Visto altresì il comma 7 dello stesso articolo 6 della legge predetta secondo cui “i Comuni, le Province e le Città Metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni, di cui al comma 2, ogni iniziativa”.

Il Consiglio Comunale

esprime solidarietà e sostegno alla popolazione palestinese e in particolare gazawa, soprattutto a seguito dell’inizio dell’operazione dell’IDF di invasione terrestre della città di Gaza;

impegna inoltre il Sindaco e la Giunta

ad avviare le pratiche per sottoscrivere un accordo di gemellaggio tra le città di Pisa e Gaza, contattando da subito il sindaco di Gaza per definire i contenuti nell’accordo;

ad adoperarsi perché l’accordo preveda l’apertura di ponti umanitari per le persone cittadine di Gaza, in particolare per chi ha situazioni sanitarie critiche;

a fare pressione presso il Governo perché condanni le azioni del Governo e dell’Esercito Israeliano, ritiri qualsiasi appoggio politico e diplomatico al Governo di Israele, ponga sanzioni e blocchi qualsiasi tipo di accordo economico e istituzionale, al fine di cessare immediatamente le operazioni militari su Gaza e il cosiddetto “Piano di occupazione”.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...