La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Il Comune intervenga a sostegno degli ex-lavoratori Avr

Tenuto conto che il servizio di spazzamento anche per il Comune di Pisa è passato in gestione dal primo gennaio 2021 da Avr a Geofor.

Tenuto conto che circa 60 lavoratori sono così passati con il cambio appalto da Avr a Geofor a tutti gli effetti con tutto quello che ciò comporta.

Tenuto conto che nonostante il cambio appalto Avr continua invece a dichiarare come propri dipendenti i lavoratori passati in Geofor, inviando loro buste paga a zero euro, ritenendoli assenti dal lavoro senza giustificazione.

Considerato che ciò sta comportando un pesante ritardo nel pagamento del Tfr da parte di Avr ai lavoratori per tutti gli anni di servizio presso questa azienda, per un cifra che si aggira complessivamente sui 700 mila euro.

Tenuto conto che da più di 10 giorni i lavoratori supportati dal sindacato Cobas sono in presidio permanente davanti la sede dell’Avr per richiedere tutto quanto a loro dovuto.

Tenuto conto che nella giornata di venerdì 19 marzo una loro delegazione è anche stata ricevuta dal Prefetto

Il Consiglio comunale

Esprime la propria piena solidarietà alla lotta che i lavoratori stanno svolgendo nei confronti di Avr , ritenendo questo comportamento ingiustificato ed ingiustificabile.

Impegna il sindaco e la giunta

Ad intraprendere a nome dell’amministrazione comunale tutte le iniziative opportune perché la situazione si sblocchi e Avr paghi quanto dovuto ai lavoratori rapidamente.

A portare all’interno del Cda di Geofor la questione affinchè anche la società intervenga nei confronti di Geofor essendo ormai i lavoratori in questione suoi dipendenti.

A segnalare alle autorità competenti la condotta di Avr al fine di una verifica anche sui profili legali della condotta di Avr.

Impegna il presidente del consiglio comunale

Ad inviare il presidente documento ai vertici di Avr, ai vertici di Geofor, al Prefetto di Pisa.

