Mozione: Iniziative del Comune di Pisa contro la violenza sulle donne

Dringoli si dimetta e rispetti la legge

L'assessore Dringoli rispondendo alla nostra interpellanza sulla rotatoria del Cep afferma candidamente, anzi rivendica, che la rotatoria è stata fatta non rispettando le normative del Codice della strada connesse alle piste ciclabili. Anzi lo stesso assessore dichiara che questo è normale e che rispettare la norma avrebbe richiesto tempi lunghi per i lavori. Si tratta di affermazioni gravissime. Ma non finisce qui, l'assessore dice che prima viene il traffico delle auto poi ai pedoni e ai ciclisti ci si penserà e che le nostre obiezioni sono strumentali e servono solo a screditare chi fa le cose in questa città. La questione, invece, come sempre è la sicurezza stradale che ancora una volta questa amministrazione mette all'ultimo posto.