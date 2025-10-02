Mozione: Interruzione dei rapporti tra il Comune di Pisa e le sue aziende partecipate, a partire da Farmacie Comunali Spa, con aziende israeliane

Premesso che:

– Il 19 luglio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha reso un parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi d’Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est, riconoscendo che la costruzione e l’espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l’estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l’adozione di leggi discriminatorie nei confronti della popolazione palestinese, lo sfruttamento delle risorse naturali e le deportazioni forzate non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull’occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l’uso della forza e dell’art. 3 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l’apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato. Ne discende, secondo la Corte, l’obbligo per Israele di porre fine alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. Come chiarito dalla stessa Corte, l’accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni comporta anche una serie di importanti conseguenze in capo agli Stati terzi. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l’obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione, cooperando per porre fine a tale situazione. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

– l’accertamento dell’esistenza di un rischio imminente di genocidio effettuato dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.

Visto il report A/HRC/60/CRP.3 del 16 settembre 2025 redatto dalla Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta dell’ONU sui Territori Palestinesi Occupati, incluso Gerusalemme Est, e Israele, nel quale innanzitutto si sancisce il fatto che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, avendo le autorità israeliane e le forze armate israeliane commesso quattro dei cinque atti genocidiari definiti dalla Convenzione sulla Prevenzione e sulla Punizione del Crimine di Genocidio, e ha poi ribadito il dovere di Israele e di tutti gli Stati di soddisfare tutti gli obblighi che la legislazione internazionale impone perché il genocidio termini e i responsabili vengano puniti.

Visto il report “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” della Relatrice Speciale ONU per i Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese, con il quale vengono messe in luce le complicità economiche e finanziarie nelle pratiche genocidiarie israeliane di moltissime aziende israeliane e non, che concorrono non solo alla distruzione della vita palestinese nei territori occupati, ma che aiutano anche a costruire ciò che l’ha rimpiazzata: nuove colonie e insediamenti illegali serviti da tutti le infrastrutture necessarie, estrazione e commercio di materiali, energia e prodotti agricoli.

Tenuto conto dell’inazione di USA e UE nel mettere in atto disinvestimenti nell’economia israeliana e boicottaggio della stessa, nonché nel sanzionare lo Stato d’Israele e nel bloccare ogni fornitura di armamento all’IDF, uniche misure che possono realmente impedire il proseguo del genocidio del popolo palestinese e la distruzione totale della città di Gaza, come sostenuto dal movimento BDS (“Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni”) e dalla Relatrice Speciale dell’ONU per i Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese.

Tenuto conto che tale inazione è applicata anche dal governo italiano.

Considerato che la risoluzione adottata dal Parlamento Europeo l’11 settembre u.s. è assolutamente parziale e non incide profondamente, pur evidenziando per gli Stati membri una direzione da seguire nel depotenziamento dello Stato di Israele anche mediante l’interruzione di tutti gli accordi commerciali.

Ritenuto quindi che è obbligo del Comune di Pisa fondato sul diritto umanitario impedire in ogni forma un sostegno allo stato di Israele e, dunque e maggiormente, evitare di concludere nuovi accordi con aziende a principale conduzione e finanziamento israeliano o portare loro qualsiasi vantaggio economico, nonché rescindere quelli già in essere.

Considerato che:

– Teva Pharmaceutical Industries Ltd è una multinazionale israeliana tra leventi maggiori aziende farmaceutiche mondiali, leader nella produzione di farmaci equivalenti, oltre che di una vasta gamma di farmaci originali.

– Teva ha ricevuto nel 2017 una lettera di avvertimento dall’ONU per aver operato all’interno delle colonie illegali in Palestina.

– Teva beneficia del blocco che Israele impone all’ingresso di farmaci nei Territori Palestinesi, così come degli ostacoli che Israele ha sempre creato alla nascita di un’industria farmaceutica palestinese, ottenendo quindi un monopolio pressoché totale sui farmaci in territorio palestinese, che vengono venduti agli stessi prezzi fissati in Israele, proibitivi per la popolazione palestinese.

– Teva offre costante sostegno alle forze dell’esercito israeliano, mentre non ha attuato alcun atto in sostegno alla drammatica situazione medico-sanitaria della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

Tenuto conto delle richieste di movimenti tra cui il movimento BDS e la rete dei Sanitari per Gaza, così come del mondo dell’associazionismo e di tante e tanti cittadine e cittadini di interrompere ogni rapporto tra Farmacie Comunali Pisa e le aziende farmaceutiche israeliane complici del genocidio del popolo palestinese come una delle azioni nonviolente che possono contribuire a forzare Israele a interrompere le sue azioni genocidiarie e a ripristinare la legalità internazionale.

Considerato che la Giunta del Comune di Sesto Fiorentino ha deliberato l’interruzione di ogni rapporto tra l’azienda che gestisce le farmacie comunali di Sesto Fiorentino e le aziende farmaceutiche israeliane.

Vista la determina 1241 del 12 settembre 2025 avente ad oggetto il “RINNOVO N.750 LICENZE SW ANTIVIRUS PER 12 MESI – CIG B80AD18B5F” con cui il Comune di Pisa per un periodo di n.12 mesi, dal 23 settembre 2025 al 22 settembre 2026, ha disposto di affidare il rinnovo di n.750 licenze del sw antivirus Cynet 360 Premium per un impiego di risorse pubbliche pari a Euro 30.044,55 iva esclusa tramite il pagamento di canone anticipato d’uso.

Considerato che la Cynet è un’impresa multinazionale prevalentemente guidata e finanziata da soggetti di nazionalità israeliana e, oltretutto, ha anche una delle principali sedi nello stato di Israele.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a sottoscrivere un protocollo tra questa Amministrazione e Farmacie Comunali Pisa affinché quest’ultima interrompa ogni rapporto commerciale con Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Teva Italia S.r.l. e tutti i loro marchi, inclusi Rathiopharm, Dorom e Cephalon e a non permettere la vendita di prodotti di questi marchi all’interno delle farmacie comunali di Pisa;

a ritirare la determina 1241 del 12 settembre 2025 avente ad oggetto il “RINNOVO N.750 LICENZE SW ANTIVIRUS PER 12 MESI – CIG B80AD18B5F”, annullando il rinnovo delle licenze dell’antivirus Cynet e evitando di acquistare in futuro beni o servizi prodotti da tale azienda;

ad astenersi dal concludere e provvedere ad avviare la procedura per la sospensione di qualunque eventuale accordo internazionale tra il Comune di Pisa e lo Stato di Israele o intesa conclusa con enti territoriali interni ad Israele;

a sospendere tutte quelle attività promozionali, di scambio commerciale, culturale e sociale, delle attività di mero rilievo internazionale con lo Stato di Israele oggetto di richiamo per le sue condotte da parte della Corte Internazionale di Giustizia;

ad astenersi dal concludere e provvedere a sospendere qualunque eventuale accordo economico, commerciale, culturale e di ogni altra natura tra questa Amministrazione o le sue società partecipate da un lato e dall’altro aziende, istituzioni israeliane o aziende estere individuate dalla campagna “Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni” come attivamente coinvolte nel sostegno all’apartheid e occupazione della Palestina;

a chiedere a Regione Toscana di aderire alle campagne di boicottaggio delle aziende israeliane nell’ambito delle spese sanitarie dell’Ente.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

