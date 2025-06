Mozione: Interruzione dell’utilizzo del taser da parte degli agenti della Polizia Municipale

Visto l’articolo 22 ultimo capoverso del Regolamento del Corpo di polizia municipale di Pisa:“Gli strumenti di autotutela sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e conforme alle disposizioni vigenti, manette, bastone estensibile e taser”.

Visto che il DL 113/2018 all’art.19, autorizzando i Comuni che soddisfano particolari requisiti ad avviare una sperimentazione dell’uso del taser, definisce questo strumento “arma propria”, cioè “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona” (cfr. art.30 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza)

Visto che la Corte di Cassazione nella decisione n. 5830/2019 ha ricordato l’affermazione del seguente principio contenuto nella sentenza della stessa Cassazione n. 49325 del 25/10/2016: “il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona.”

Visto la relazione del 2018 al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che, dopo aver delineato le numerose criticità legate all’uso di questa arma, si conclude così:”Le Linee guida pubblicate dal Ministero dell’Interno sull’utilizzo del Taser sembrano ricalcare in più punti gli aspetti qui elencati e quanto raccomandato dal Cpt in termini di presupposti per l’utilizzo, di procedure d’impiego, precauzioni e formazione. La stessa decisione di avviare una prima fase sperimentale limitata a un numero circoscritto di città italiane, è indice di cautela e gradualità da parte dell’Autorità competente rispetto all’introduzione di uno strumento che richiede un’opera attenta di monitoraggio e valutazione. Resta aperto l’interrogativo circa quale sia stata l’effettiva necessità che abbia spinto il legislatore nel 2014 ad ampliare l’armamento in dotazione delle Forze dell’ordine con uno strumento che richiede molta più cautela di quanto la sua definizione di non letalità lasci presupporre”.

Visto che, come riportato dall’agenzia Reuters, dall’inizio degli anni 2000 fino al 2023 negli USA sono state colpite a morte da taser circa 1.042 persone. Le autopsie di 712 vittime censite hanno evidenziato che in 153 casi, il taser è stata l’unica causa di morte o un fattore che ha portato al decesso.

Visto l’esito negativo delle prime prove balistiche in seguito alla sperimentazione condotta negli anni 2018-2020, che ha portato alla “non aggiudicazione della procedura” con circolare del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2020. Infatti secondo una nota diffusa dall’Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, sarebbe stato certificato che «in merito alla prova di sparo fuori bersaglio, sono state riscontrate delle criticità relative alla fuoriuscita dei dardi, che hanno dato risultanze non conformi alle previsioni del Capitolato tecnico».

Visto l’episodio del 13 agosto 2023 a San Giovanni Teatino (Chieti), in cui un uomo di 35 anni affetto da disturbi psichiatrici e in stato di agitazione ma che non stava attuando comportamenti pericolosi, sarebbe morto in seguito all’uso del taser unito all’uso di sedativi.

Visto che Amnesty International, nel riferire della morte di un uomo a Pescara avvenuta il 3 giugno scorso dopo che le forze dell’ordine avevano usato su di lui il taser, dichiara:”Da oltre 50 anni Amnesty International documenta casi di tortura e maltrattamenti legati all’utilizzo di armi a impulso elettrico a contatto diretto, arrivando alla conclusione che dovrebbero essere vietate immediatamente. Il loro uso può provocare profondi effetti fisici e psicologici e, in alcuni casi, anche la morte. Le convulsioni causate dalle scosse elettriche possono produrre dislocazioni e fratture, o lesioni secondarie, come morsi alla lingua, alle gengive o alle labbra, nonché spasmi e crampi muscolari o lasciare lesioni simili a ustioni. I sopravvissuti all’uso delle scariche elettriche hanno descritto dolore intenso, perdita del controllo muscolare, convulsioni, svenimenti, defecazione e minzione involontarie, insieme a effetti psicologici debilitanti a lungo termine, tra cui pensieri intrusivi e traumatici e insonnia. (https://www.amnesty.it/luso-del-taser-a-pescara-e-la-morte-di-un-uomo-disarmato/)

Visto che il taser, sebbene venga presentato come uno “strumento innocuo” che si sostituisce alle armi più letali, potrebbe causare effetti sulla salute da lievi e temporanei a potenzialmente permanenti o letali, soprattutto in soggetti fragili o affetti da malattie psichiatriche, neurologiche o cardiache.

Visto che discussioni analoghe si sono verificate in altri paesi europei, come espresso anche nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 19 novembre 2019 che ha posto dubbi sull’uso del taser su persone deboli o inermi.

Vista la Relazione al parlamento 2018 del Garante delle persone private della libertà, in particolare il paragrafo 58 da p.258:”il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali è certamente controbilanciato da alcuni elementi negativi non trascurabili: i potenziali rischi di abuso, derivanti proprio dalla sua pretesa non letalità; la sofferenza provocata dalla scarica elettrica alla quale è associato, oltre alla perdita di controllo del sistema muscolare, anche un dolore acuto; le ulteriori conseguenze di tipo fisico giacché la persona colpita dal Taser normalmente rovina a terra.”

Vista ancora la Relazione al parlamento 2018 del Garante delle persone private della libertà, in particolare il paragrafo 58 da p.258:” va chiarito che in caso di ripetute scariche su persone già inermi e a terra, si possono configurare facilmente i reati di maltrattamento e di tortura – con conseguenze penali per gli operatori di Polizia. A questo proposito, occorre chiarire che la pistola elettrica può essere utilizzata solo da personale a ciò specificamente addestrato che sia stato precedentemente selezionato in base a criteri quali la resistenza allo stress e la capacità di saper interpretare correttamente le situazioni operative, avendo nel proprio bagaglio professionale anche altri strumenti per la soluzione di criticità. L’attività formativa al Taser deve prevedere frequenti aggiornamenti professionali e valutazioni ricorrenti.”

Visto che, come si legge nella relazione conclusiva della sperimentazione Taser firmata dal vice Comandante vicario dott.Migliorini, datata 20 settembre 2023, il corso di addestramento per l’utilizzo del Taser si è svolto a cura degli istruttori inviati dalla ditta fornitrice.

Considerato che la ditta fornitrice degli esemplari ha un naturale conflitto di interesse che toglie attendibilità all’efficacia dell’addestramento da essa fornito.

Considerato che le persone, i cui comportamenti possono implicare un intervento di gestione dell’ordine pubblico della Polizia municipale, sono con alta probabilità persone che hanno assunto sostanze o con condizioni di salute precarie e dunque più esposte a pericolo di danni irreversibili se colpite dal taser.

Tutto ciò visto e considerato, il Consiglio comunale

Ritiene necessario lo stralcio dall’art.22 del Regolamento del Corpo di Polizia municipale di Pisa della parola “taser”;

dà mandato agli uffici competenti di stabilire le modalità con le quali i taser già acquistati verranno dismessi;

Impegna il sindaco e la Giunta attraverso gli uffici competenti a prevedere e potenziare un addestramento alle tecniche di intervento nonviolento nelle situazioni di tensione per la Polizia municipale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...