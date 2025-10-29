Mozione: Interventi a difesa del litorale pisano e di tutta la costa. No alla Darsena Europa

Tenuto conto che è stato approvato dalla Giunta Comunale il nuovo PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI in cui si prevedono, tra l’altro, il rifacimento di Piazza Sardegna (550.000 €), un parcheggio e opere di urbanizzazione in Piazza Viviani (500.000 €) e l’estensione della fognatura nera (1,7 milioni, di cui 510.000 € a carico dell’Autorità Idrica Toscana) a Marina, il restauro della stazione di Tirrenia (1,3 milioni).

Tenuto conto degli interventi a difesa del litorale, che rientrano nel piano regionale per la tutela dell’abitato con una parte dei costi a carico del Comune e una parte a carico della Regione Toscana.

Ricordate le precedenti fortissime mareggiate che negli ultimi anni si sono abbattute su Marina di Pisa, e che come previsto dagli esperti questo tipo di eventi atmosferici estremi tende ad aumentare di frequenza a causa del cambiamento climatico.

Considerato che in questo quadro deve essere letto anche l’episodio del 24 ottobre scorso e che non ci si trova quindi più di fronte ad eventi rarissimi ma occorre pensare e mette in atto una strategia di lotta, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Sottolineato che i danni maggiori dell’ultimo episodio si sono verificati in corrispondenza della cella 4, per la quale i lavori non sono ancora conclusi, e che comunque le spiagge di ghiaia si sono dimostrate utili.

Tenuto conto del recente studio pubblicato sulla rivista ‘Estuarine, Coastal and Shelf Science’ e condotto dalla professoressa Monica Bini e dal dottor Marco Luppichini del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, nel quale si analizzano i cambiamenti delle coste sabbiose italiane negli ultimi 40 anni, dal 1984 al 2024, con particolare attenzione ai delta fluviali.

Evidenziato che come ha sintetizzato il professor Marco Luppichini nella presentazione di questa importante ricerca: “il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo sull’evoluzione delle coste italiane in particolare incidono la diminuzione delle precipitazioni e l’aumento degli eventi meteorologici estremi che alterano il ciclo idrologico e la capacità dei corsi d’acqua di trasportare sedimenti fino alla costa. A questo si aggiungono l’innalzamento del livello del mare, che contribuisce alla scomparsa di tratti di litorale, e l’incremento della temperatura delle acque superficiali del Mediterraneo che intensifica tempeste e mareggiate, accelerando il processo erosivo e riducendo la resilienza delle spiagge”. E ancora: “E’ chiara l’urgenza di adottare strategie sostenibili per gestire le coste, mitigare gli effetti dell’erosione e proteggere le aree più fragili, grazie al nostro studio abbiamo realizzato un database omogeneo per l’intero territorio nazionale così da aiutare una possibile pianificazione degli interventi a difesa delle zone più a rischio, come i delta fluviali, veri e propri ‘hotspot’ della crisi climatica in corso”. Tenuto conto che per definire un progetto strutturale “di difesa del litorale” è indispensabile tenere conto delle condizioni dei fondali, del moto ondoso e dei venti ma anche il fatto che le condizioni climatiche sono in via di cambiamento a causa del riscaldamento globale che causa l’innalzamento del mare – sempre più rapido negli ultimi anni – e il ripetersi di eventi come le due mareggiate con sempre maggiore frequenza e intensità.

Ricordato che le opere umane interferiscono in modo significativo con le dinamiche menzionate, ad esempio accelerando fenomeni erosivi della costa.

Evidenziato che al riguardo la realizzazione della Darsena Europa comporta rischi pesantissimi, vanificando anche gli interventi che man mano il Comune in accordo con la Regione sta realizzando.

Esaminato il parere del Comune di Pisa che sulla realizzazione della Darsena Europa ha espresso “un contributo sfavorevole in quanto le controdeduzioni non rispondono alle richieste espresse” dalla Amministrazione comunale.

Esaminati anche i pareri trasmessi al Ministero dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in data 6/11/2023 e in data 20/11/2023 in merito alla realizzazione di questa grande opera. Il primo riguarda i possibili impatti sul ZPS/ZSC IT IT5170002 “Selva Pisana” e, pur indicando una serie di prescrizioni, evidenzia come, “sui possibili impatti cumulativi, che resta un elemento essenziale della Valutazione d’incidenza, non sia stata data una risposta soddisfacente” e “richiama ancora l’importanza di una valutazione dei possibili effetti cumulativi dell’intero progetto su habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 interessati, in particolare quelli marini”. Il secondo, in relazione ai possibili impatti sull’Area Marina Protetta “Secche della Meloria” sottolinea che “Alla luce delle risposte ottenute, pur riconoscendo il recepimento di alcune osservazioni, non possiamo fare a meno di constatare il perdurare di inadempienze e errori metodologici nell’impostazione dei piani di campionamento per la VIA/VINCA, in particolare per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza sugli habitat che costituiscono il sito della Rete-Natura 2000, in particolare l’habitat prioritario 1210* Praterie di Posidonia. L’inadeguatezza e talvolta l’assoluta mancanza di replicazione spaziale e temporale rende il piano di monitoraggio assolutamente inadeguato rispetto agli standard scientifici attuali. Anticipiamo che i dati generati dall’applicazione del piano proposto non avranno il rigore necessario per permettere una valutazione oggettiva degli effetti dell’intervento, ma lasceranno campo aperto a interpretazioni soggettive, orientabili più con la forza di persuasione che con l’evidenza scientifica. Tenuto conto di quanto sopra, si richiama la sentenza C-142/16 secondo la quale “Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità di detto sito. In conclusione, si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite non è possibile concludere che il Progetto non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul Sito Natura 2000 ZSC IT5160018 Secche della Meloria”.

Tenuto conto anche del recente contributo inviato da Arpat nel gennaio del 2025 in merito alla valutazione del Piano operativo di monitoraggio ambientale sul progetto della Darsena Europa, e del quale ha dato notizia anche la stampa locale e regionale, nel quale si mettono in evidenza ulteriori criticità per quanto riguarda i pesantissimi impatti ambientali che avrà questa opera in particolare sulle prateria di posidonia, chiedendo la ripetizione della valutazione di impatto ambientale secondo articolo 28 comma 6 del decreto 152 del 2006.

Sottolineato che nonostante tutto questo è stato dato un giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Darsena Europa per la sua realizzazione in prima fase, senza cioè ancora avere alla fine dei lavori un’infrastruttura funzionante, per la quale sarebbero necessari investimenti privati di cui ancora non esiste certezza.

Sottolineato che a maggio è stata “posata la prima pietra” della Darsena Europa e che per monitorare le criticità ambientali comunque emerse in corso di valutazione ambientale, è stato istituito l’“Osservatorio Ambientale Porto di Livorno” di cui fanno parte MASE, Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Cultura, Regione Toscana, ’ARPAT, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e i Comuni di Livorno e Pisa.

Tenuto conto che da una richiesta di accesso del nostro gruppo consiliare nel settembre scorso sono emerse notizie frammentarie da cui risulta che i dati ambientali sono quasi tutti in via di acquisizione; che sono in corso attività di cantierizzazione che proseguiranno fino a fine anno; che dragaggio e formazione delle dighe foranee non ci saranno fino a metà del 2026; che il monitoraggio ante operam dovrebbe concludersi entro fine ottobre, e i lavori di progetto dovranno partire dopo.

Considerato che si tratta di notizie ancora vaghe, a fronte del fatto che ancora non c’è un sito facilmente accessibile in cui trovare le informazioni in modo chiaro e strutturato. A luglio 2025 non era ancora chiara la “modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio da parte del Proponente nonché delle informazioni sull’avanzamento del cantiere, della gestione di eventuali anomalie, e della congruità delle rilevazioni rispetto a quanto prescritto o programmato”. In conclusione, l’Osservatorio non sembra ancora essere pienamente operativo né tantomeno sembra sia possibile sapere con precisione cosa stia succedendo.

Ricordato che la realizzazione della Darsena Europa comporterebbe oltretutto lo spreco almeno di 450 milioni di denaro pubblico senza la benché minima speranza di avere una ricaduta economica positiva, né di breve né di lunga durata, rilevato anche che ad oggi non esiste alcuno studio al riguardo.

Evidenziato che nell’immediato occorre affrontare una fase transitoria in cui, nel modo più rapido ed efficiente possibile, Marina possa essere protetta, rafforzando, ripristinando e migliorando le opere già esistenti.

Constatato che ancora ad oggi le risorse disponibili e in via di stanziamento per ripristinare e rafforzare il sistema di protezione dell’abitato di Marina sono insufficienti.

Preso atto che per salvare Marina e tutto il litorale occorre una strategia complessa e costosa, che parta dalla definizione di una gamma di soluzioni e azioni possibili da scegliere tenendo conto di quale futuro si vuole dare a questa parte della città. Scelte complesse che devono essere fatte sulla base di una conoscenza approfondita e attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, come hanno detto anche i tecnici di Regione e Università di Firenze. La partecipazione e la consapevolezza di chi vive sul litorale sono essenziali.

Il Consiglio Comunale

esprime la propria contrarietà alla realizzazione della Darsena Europa per gli effetti che la stessa avrebbe sul litorale pisano e più in generale su tutta la costa.

impegna il Sindaco e la Giunta:

a proseguire nello stanziamento di risorse per produrre studi volti a valutare approfonditamente gli impatti attesi della Darsena Europa e ad esaminare proposte alternative alla realizzazione dell’opera per un’economia della costa che parta da tutela, riproduzione e miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi costieri e marini

a rifiutare qualunque logica compensativa sulla Darsena Europa chiedendo che le risorse pubbliche attualmente ad essa destinate vengano stornate da quel progetto per essere utilizzate per una riconversione dell’economia della costa in modo da garantire lavoro, salute e elevata qualità della vita alle attuali generazioni delle città di Pisa e Livorno, rigenerazione delle risorse per le generazioni future, contrasto e mitigazione degli effetti del riscaldamento globale.

a chiedere al Governo, alla Regione e agli altri enti competenti lo stanziamento di fondi sia urgenti sia di lungo termine per completare i lavori non ultimati e d investire sulla tutela del litorale dai fenomeni erosivi e dalle mareggiate.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

