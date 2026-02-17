Mozione: Introduzione del codice identificativo per le forze di polizia

Considerato che il 19 settembre 2001 il Consiglio d’Europa ha approvato con una raccomandazione il “Codice etico europeo di Polizia” con cui invitava gli Stati membri a far sì che, nel corso di manifestazioni pubbliche, ciascun agente di polizia fosse riconoscibile e identificabile.

Considerato che dieci anni dopo, nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che esprimeva «preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell’Ue» ed esortava «gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo»;

Evidenziato che su 28, sono 20 gli stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato gli identificativi per le forze di polizia: Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna;

Tenuto conto che diversi sono i disegni di legge presentati nelle passate legislature e anche in quella attuale che perseguono la finalità di dotare gli agenti delle forze di polizia di un codice identificativo, ai fini di una loro riconoscibilità e identificazione.

Ricordato che da tempo in Italia si discute della responsabilità degli agenti in caso di uso sproporzionato della forza, e dell’opportunità di introdurre un codice identificativo personale sulle divise.

Vista La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, adottata nel 1950 e rielaborata nel 1998

Visto il Codice europeo di etica per la polizia, adottato, sotto forma di Raccomandazione del Consiglio d’Europa, il 19 settembre 2001 (Rec(2001)10) ;

Visto Il Codice di condotta degli appartenenti alle forze di polizia, approvato dall’Assemblea delle Nazioni unite il 17 dicembre 1979;

Visti Principi di base delle Nazioni Unite sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte della polizia adottate dall’ONU.

Considerato che è ormai non procrastinabile la previsione di misure che consentano l’identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, anche perché episodi di uso ingiustificato della forza, come accaduto in passato, possono innescare pericolose generalizzazioni, specie se si riscontrano difficoltà rispetto all’accertamento delle responsabilità e delle relative sanzioni.

Considerato che affinché il ruolo delle forze dell’ordine sia riconosciuto e svolto nella piena fiducia, sono essenziali il rispetto dei diritti umani, la prevenzione degli abusi, il riconoscimento delle eventuali responsabilità e una complessiva trasparenza, in linea con gli standard internazionali.

Ricordato che una delegazione di Amnesty International Italia ha incontrato il 27/01/2022 presso il Viminale, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini per consegnare le oltre 155.000 firme raccolte in calce alla petizione della campagna che chiede l’introduzione di una legge sui codici identificativi per le forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico:

Il Consiglio comunale di Pisa

ribadisce l’inviolabilità del diritto alla libera manifestazione sancito nella nostra Costituzione da una parte e il diritto delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine a operare in sicurezza;

Impegna il Sindaco e la Giunta:

a farsi portavoce presso il Governo e il Parlamento affinché venga approvata con urgenza, come da anni chiedono associazioni e movimenti, l’introduzione di una legge sugli che istituisca l’utilizzo di codici alfanumerici identificativi ben visibili sulle uniformi degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico.

Impegna il Presidente del Consiglio Comunale:

a trasmettere il presente documento al Governo, al Parlamento, al Prefetto di Pisa e al Questore di Pisa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...