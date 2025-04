Mozione: No al piano Rearm Europe, sì al disarmo generalizzato

Visto il rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) presentato il 10 marzo 2025, nel quale si dà notizia di come:

– Il volume totale nel commercio delle armi a livello mondiale nel 2020-2024 si sia mantenuto a livelli simili rispetto a 2015-19 e 2010-14 (con un aumento del 18% rispetto al 2005-2009);

– L’importazione delle armi in Europa nel 2020-2024 sia aumentata del 155% rispetto al 2015-19, compensando la diminuzione in altri continenti;

– La Francia sia salita al secondo posto, nella classifica dei Paesi esportatori di armi, passando “sopra” la Russia;

– L’Italia abbia registrato l’aumento percentuale maggiore per quanto riguarda le esportazioni di armamenti tra il periodo 2015-20 e 2020-24 (+138%), passando dal decimo al sesto posto nella classifica dei Paesi esportatori di armi (incideva per un totale del 2%, ora incide per un totale del 4,8%);

– La maggior parte delle armi esportate dall’Italia (71%) è destinata a paesi del Medio Oriente;

– Gli Stati Uniti siano il primo paese esportatore di armi anche per il 2020-24, con uno scarto maggiore rispetto al 2015-19 del +21%, pesando oggi il 43% del totale (prima pesava il 35%),

– Il paese che importa più armi in Europa è stata l’Ucraina (l’8,8% nel 2020-2024);

– Gli Stati Uniti coprono il 53% delle importazioni di armi in Europa per il periodo 2020-24 (nel 2015-19 era il 41%);

– Le importazioni di armi da parte dei paesi membri della NATO sono duplicate tra il 2015-19 e il 2020-24 (+105%);

Ricordato come tra le aziende che più beneficiano dell’aumento delle esportazioni delle armi dall’Italia ci sia la Leonardo, che nel marzo 2025 ha firmato un memorandum di intesa con il gruppo turco Baykar, per lo sviluppo di sistemi senza pilota;

Tenuto conto di come all’interno del SIPRI si consideri molto probabile che nei prossimi anni aumenti ulteriormente il commercio internazionale di armi;

Sottolineato come il commercio di armi crei legami tra Paesi anche per la manutenzione di mezzi e merci oggetto di compravendita, definendo una sorta di interdipendenza che va anche oltre le relazioni politiche tra Governi;

Considerato come in molti ambienti si abbiano dei dubbi sull’efficacia del mero aumento di armi, di fronte a contesti in cui si sviluppano le cosiddette guerre ibride;

Vista la relazione annuale 2024 sull’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune del 10 febbraio 2025, della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, nella quale si insiste sul rafforzamento dei rapporti tra Unione Europea, NATO e Stati Uniti;

Vista la lettera della Presidente della Commissione Europea del 4 marzo 2025, in cui si presenta il piano REARM Europe, per un valore totale di 800 miliardi di euro (di cui 650 da parte dei Singoli stati e 150 come spesa comune), in cinque punti:

– Un nuovo strumento finanziario dell’Unione Europea per supportare gli Stati Membri nel rafforzamento delle loro capacità di difesa;

– Svincolare l’uso dei fondi pubblici per la Difesa (sforando il 3% di rapporto deficit/Pil, cosa che non si può fare, per esempio, per scuola, sanità, lavoro, ambiente e diritti);

– Incentivare gli investimenti legati alla difesa nel bilancio dell’Unione Europea;

– Prevedere un contributo della Banca Europea per gli Investimenti a sostegno del comparto difesa, attraverso il Piano di Azione per la Sicurezza e la Difesa;

– Mobilitare il capitale privato per finanziare lo sviluppo dell’industria militare;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea, nella quale il Parlamento europeo, tra le altre cose:

– «Ritiene che le linee di spesa per la difesa del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE dovranno riflettere la nuova priorità, ossia essere pronti per le evenienze militari più estreme»;

– «Insiste sul fatto che i bisogni più urgenti non possono attendere il prossimo QFP; ribadisce la necessità di esplorare senza indugio soluzioni innovative per reperire finanziamenti aggiuntivi, come investire nel settore della difesa, facilitare e accelerare la riassegnazione dei fondi tra diversi progetti e adattare i criteri di finanziamento dell’UE per dare nuovo rilievo ai criteri di sicurezza nell’assegnazione della spesa»;

– «Accoglie con favore il piano “ReArm Europe” in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione»;

– «Sostiene fermamente l’idea secondo cui gli Stati membri dell’UE devono aumentare i finanziamenti per la difesa e la sicurezza portandoli a un nuovo livello; osserva che alcuni Stati membri hanno già aumentato la spesa per la difesa al 5 % del PIL e insiste sul fatto che l’attuale contesto di sicurezza e le minacce alla sicurezza, che sono molteplici, complesse e in costante evoluzione, impongono agli Stati membri di aumentare la loro spesa per la difesa portandola almeno al 3 % del PIL»;

– «Chiede che sia esplorato un sistema di obbligazioni europee per la difesa per il finanziamento anticipato di investimenti militari su larga scala; chiede, analogamente, di valutare la possibilità di fare ricorso ai “coronabond” inutilizzati per gli strumenti di difesa, a integrazione del piano “ReArm Europe” della Commissione, vista l’urgente necessità dell’UE di rafforzare la sicurezza e la difesa per proteggere i propri cittadini, ripristinare la deterrenza e sostenere i suoi alleati, in primo luogo l’Ucraina»;

– «In linea con il piano “ReArm Europe” della Commissione» si invita la «Banca europea per gli investimenti (BEI), e ad altre istituzioni finanziarie internazionali e banche private in Europa, a investire più attivamente nell’industria europea della difesa»;

– «Chiede, in particolare, una revisione urgente della politica della BEI in materia di prestiti e un’immediata flessibilità che permetta di abolire le attuali restrizioni al finanziamento della difesa, nonché la possibilità di valutare l’emissione di debito a destinazione vincolata per finanziare progetti nel settore della sicurezza e della difesa»;

Tenuto conto di come gli ultimi decenni siano stati caratterizzati in parallelo dall’aumento del costo della vita (a partire dagli aumenti di bollette e tariffe) e dall’erosione degli stipendi e del potere d’acquisto delle famiglie, nonché dal progressivo smantellamento dello stato sociale, a partire dalla sanità;

Tenuto conto che tale smantellamento del welfare sia dovuto a specifiche scelte politiche dei governi, ma anche a forti vincoli per i bilanci degli enti locali, dirette conseguenze delle politiche di austerity perseguite dall’Unione Europea, che hanno portato tra l’altro all’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione;

Preso atto che le motivazioni di stabilità economica prodotte dall’Unione Europea per bloccare ogni investimento nel welfare e nella lotta alle disuguaglianze sempre crescenti siano improvvisamente scomparse dalle valutazioni della governance comunitaria in merito al piano Rearm Europe;

Preso atto che tale piano sarebbe parzialmente finanziato con il denaro già stanziato per il Fondo di Coesione;

Ritenuto che i principali effetti del piano Rearm Europe di riarmo dei singoli stati dell’Unione saranno da un lato quello di aumentare la dipendenza dell’Europa dai grandi fondi di investimento statunitensi detentori delle azioni dell’industria bellica, e dall’altro quello di smantellare ulteriormente lo stato sociale, dalla sanità all’istruzione, dal diritto al reddito alla ricerca, quest’ultima sempre più piegata agli obiettivi militari;

Ritenuto altresì errato ipotizzare invece la nascita di una sorta di esercito europeo, alla luce del quadro presente, in materia di spese militari, accordi commerciali nell’ambito della difesa ed equilibri all’interno dell’Unione Europea (con riferimento ai diversi Governi che ne fanno parte e alla composizione del Parlamento europeo), nonché in termini di rischi di un nuovo conflitto mondiale;

Considerato che gli investimenti per il riarmo andranno a discapito dei finanziamenti alle politiche ambientali e di mitigazione e adattamento alla crisi climatica ed ecologica;

Ribadito l’impatto delle guerre e della produzione di armi sull’ambiente, con riferimento alle stime nate da importanti lavori di ricerca scientifica e accademica, in riferimento a:

– Emissioni di gas climalteranti;

– Distruzione di colture, aree forestali e terreni;

– Inquinamento dei corsi d’acqua;

– Alterazione della biodiversità;

– Inquinamento atmosferico in conseguenza della distruzione di siti industriali ed energetici;

– Conseguenze dovuta all’esplosione di ordigni;

– Ricostruzione dopo i conflitti;

– Combustione di carburante per lo spostamento di soldati, mezzi leggeri e pesanti, aerei e navi;

– Deviazione delle rotte aeree civili e commerciali;

– Regresso dei metodi di produzione di energia;

– Emissioni di amianto, particolato fine, ossidi di azoto e altri elementi particolarmente inquinanti;

– Enormi danni al suolo;

– Aumento del pericolo radioattivo;

Vista la proposta di legge n.1887 in discussione alla Camera dei Deputati che, con l’introduzione della “clausola di compatibilità ambientale”, permetterebbe l’aggiramento di qualsiasi normativa regionale o locale a tutela dell’ambiente;

Considerato che tale proposta di legge, se approvata, leverebbe ogni ostacolo normativo alla realizzazione della base militare del reparto Tuscania e dei Gis nell’area Cisam, all’interno dell’area protetta del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;

Considerato inoltre che tale proposta di legge rimuoverebbe ogni possibile ostacolo normativo all’espansione dell’apparato militare sul territorio nazionale, mettendo a rischio da un lato l’integrità ambientale dei territori e la salubrità e sicurezza degli stessi per le popolazioni che vi vivono, e dall’altro inibendo ogni possibilità di conoscere, studiare e approfondire tali impatti ambientali;

Tenuto conto della posizione strategica del territorio del Comune di Pisa all’interno dello scacchiere militare internazionale, a causa della presenza di notevoli contingenti dell’esercito italiano, dell’aeroporto militare di San Giusto e della base statunitense di Camp Darby, per la quale di recente è stata realizzato il Tombolo dock, finalizzato al trasposto di armamenti attraverso il canale dei Navicelli;

Il Consiglio Comunale esprime la propria ferma contrarietà:

– Al piano ReArm Europe proposto dalla Presidente della Commissione Europea;

– All’idea di un esercito europeo e una difesa unica europea nell’attuale contesto politico istituzionale;

– All’aumento delle spese militari e del commercio di armi;

– Alla realizzazione della base militare del Tuscania e dei Gis;

– Alla proposta di legge n.1887 in discussione alla Camera dei Deputati;

preoccupazione:

– Per il voto di sostegno al piano ReArm Europe da parte del Parlamento Europeo;

– Per la sicurezza delle persone abitanti nel territorio del Comune di Pisa, nel contesto di riarmo generalizzato e di crescenti tensioni internazionali;

– Per l’integrità ambientale del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, di fronte al progetto della base militare nell’area Cisam;

Ritiene necessario

– Individuare forme di finanziamento a tutela dei diritti sociali delle persone, rafforzando il ruolo degli Enti Locali e la loro capacità di spesa;

– Una politica estera che sia attiva nella promozione di una gestione dei conflitti internazionali fondata sul disarmo, sulla diplomazia, l’istituzione di Corpi civili di pace;

– La nascita di un equilibrio multipolare tra diversi Paesi, favorendo la diplomazia come forma di confronto tra gli interessi dei diversi Stati;

– Diminuire gli investimenti militari e gli importi destinati all’acquisto delle armi;

– Promuovere forme di cooperazione decentrata, volte a rafforzare la collaborazione e la solidarietà tra i popoli, anche attraverso appositi progetti sostenuti dagli Enti Locali;

– Favorire la nascita di un quadro di diritto internazionale teso a garantire pace e giustizia, attraverso il rispetto di regole condivise;

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il presente atto:

– Alla Presidente del Parlamento Europeo;

– Alla Presidente della Commissione Europea;

– Al Comitato Europeo delle Regioni;

– Al Presidente del Consiglio Europeo;

– Ai gruppi del Parlamento Europeo;

– Alle e ai Parlamentari Europei elette/i all’interno della Circoscrizione Centro dell’Italia per il Parlamento Europeo;

– Al Presidente del Senato;

– Al Presidente della Camera;

– Ai gruppi parlamentari di Camera e Senato;

– Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

