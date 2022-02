La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).



Mozione: No alla nuova Pista di Peretola da 2200 metri, sì alle risorse pubbliche per potenziare la linea ferroviaria Pisa- Firenze

Tenuto conto che in queste settimane il Presidente della Regione Giani ha avanzato un progetto per la realizzazione della nuova pista di Peretola, proponendone una da 2.200 metri e inclinata di 4 gradi.

Tenuto conto che il Consiglio di Stato ha emesso sentenza, pubblicata nel febbraio 2020, con cui ha inequivocabilmente decretato l’insostenibilità e irrealizzabilità di questa grande opera nella piana fiorentina dando torto a Toscana Aeroporti. Più in particolare, le censure giuridiche hanno evidenziato come sia stata travisata la “finalità primaria del procedimento di Via”, diretta a “dare concreta applicazione ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell’ambiente”.

Ricordato che il progetto per la realizzazione della nuova pista sarebbe per più del 50% finanziato con risorse pubbliche mentre ad oggi non sono stanziate le risorse per interventi prioritari e non più rinviabili quali il potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Firenze.

Tenuto conto che lo stesso Presidente dell’Enac in una recente intervista ha ricordato e sottolineato, in merito ai criteri per la redazione del Piano Nazionale degli Aeroporti, che: “In Europa già si discute sull’integrazione aereo-treno per distanze inferiori ai 250 chilometri. Del resto anche in Italia sono diminuiti i voli fra Milano e Roma (…) Se la politica non riuscirà a decidere noi faremo una fotografia dell’esistente valutando tutte le possibili integrazioni intermodali”.

Tenuto conto che non è chiaro su quali studi si basi la proposta della pista da 2.200 m, sia relativi alla fattibilità tecnica, sia relativi all’impatto ambientale. Quest’ultimo aspetto deve costituire un cardine essenziale di qualunque proposta sia in considerazione della vulnerabilità ambientale della piana fiorentina sia in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato.

Considerato anche che la proposta non sembra tenere in alcun conto gli effetti della pandemia sul traffico aereo.

Tenuto conto che in questo contesto investire risorse finanziarie pubbliche significa esclusivamente garantire gli interessi del soggetto privato, Corporacion America.

Rilevato inoltre che la proposta è in aperto contrasto con delle politiche di contrasto all’emergenza climatica e alle emissioni inquinanti.

Tenuto conto della recente mozione approvata in Consiglio regionale sul potenziamento della linea – ferroviaria Pisa – Firenze.

Il Consiglio Comunale:

ribadendo quanto già approvato con l’Ordine del giorno del 3 dicembre del 2020 e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato esprime la propria assoluta contrarietà al progetto presentato dal Presidente della Regione Giani per la nuova realizzazione della pista di Peretola.

Chiede al sindaco di Pisa di convocare una riunione dei soci pubblici per portare questa posizione condivisa sia in sede di Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, attraverso i propri rappresentanti, sia nell’assemblea dei soci visto che la società sta elaborando il masterplan.

Chiede di utilizzare le risorse pubbliche previste per la nuova pista di Peretola per finanziare urgentemente il progetto di potenziamento della linea Pisa-Firenze, e dei collegamenti tra la costa e le restanti parti della Regione

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile