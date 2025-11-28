Mozione: No alla nuova pista di Peretola. Potenziare la linea ferroviaria Pisa – Firenze

Esaminato il nuovo Masterplan di Toscana Aeroporti, che ha aggiornato il progetto di una nuova pista per l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze dopo le precedenti vicissitudini di tale progetto, che per i suoi potenziali impatti negativi non solo ha trovato l’opposizione della popolazione e di diversi enti territoriali, ma che ha addirittura visto una bocciatura da parte del Consiglio di Stato.

Ricordato che tale bocciatura, avvenuta il 13 febbraio 2020, si era concretizzata nel respingimento dei ricorsi di Toscana Aeroporti sul Decreto di VIA dell’aeroporto contro la decisione del TAR Toscana, che aveva contestato un difetto di istruttoria e l’irragionevolezza del giudizio positivo espresso dai ministeri sul Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. Il Consiglio di Stato aveva stabilito che “sono infondati nel merito e debbono essere respinti” l’appello principale proposto da Toscana Aeroporti e gli appelli incidentali proposti da Comune di Firenze, Regione Toscana, Enac, Ministero dell’Ambiente e ministero dei Beni culturali. Infatti “la lettura congiunta delle valutazioni svolte dalla Commissione VIA, unitamente al contenuto delle correlate ‘prescrizioni’ denota la manifesta irragionevolezza del giudizio positivo da questa espresso, e quindi dell’impugnato decreto che lo recepisce”; “appare quindi condivisibile la considerazione del TAR secondo cui le scelte progettuali, relative ad aspetti qualificanti del progetto, devono essere verificate in sede di VIA, e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni”.

Considerato che il 12 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto VIA-VAS sul progetto. Tale decreto formalizza l’esito della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica sull’opera.

Tenuto conto che il Decreto esprime parere positivo sull’opera, riprendendo al contempo il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 106 del 1° settembre 2025, quello del Ministero della cultura espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota n. 36861 del 10 ottobre 2025, nonché la Delibera di Giunta regionale Toscana n. 494 del 15 aprile 2025

Sottolineato come il Decreto riporti “che l’istruttoria integrata di VIA-VAS abbia accertato, in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) condotta sul sito ZSC/ZPS IT5140011 Stagni della piana fiorentina e pratese:

– che, anche dopo l’applicazione delle misure di mitigazione definite in progetto, non sia possibile escludere che il Piano di Sviluppo Aeroportuale determinerà incidenze significative/negative sull’integrità del Sito Natura 2000 e sui suoi obiettivi di conservazione;

– che tale incidenza negativa residua sia dovuta in particolare all’azione di interferenza funzionale e di sottrazione diretta permanente (per obliterazione) di Habitat Comunitari e di habitat di specie;

– che l’assenza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata abbia comportato l’attivazione della procedura di deroga;

– che, pertanto, il giudizio positivo sulla Valutazione di Incidenza sia stato subordinato all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, parte 2 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni;

– che il Masterplan sia comprensivo della documentazione progettuale delle opere di compensazione necessarie per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, nell’eventualità in cui l’Autorità Competente decida di applicare la deroga”.

Ricordato che è stato lo stesso proponente dell’opera, nel proprio Studio di Incidenza, ad evidenziare come le misure di mitigazione che propone “non eliminano l’azione di interferenza funzionale e di sottrazione diretta permanente di habitat Comunitari e di sottrazione, in parte permanente, di habitat di specie” deducendo che le “incidenze negative residue incidano significativamente sull’integrità del Sito e sulla modalità/tempistica/efficacia di raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito stesso”. Per questa ragione il proponente stesso ha richiesto l’attivazione della procedura di deroga al paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, “da espletarsi secondo quanto indicato dal paragrafo 4 del medesimo articolo 6”.

Evidenziato come il Decreto VIA-VAS sul progetto di una nuova pista per L’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze subordini il proprio giudizio positivo a “alla positiva conclusione delle procedure previste dall’articolo 6, paragrafo 4 parte 2 della Direttiva 92/43/CEE relative alla Valutazione di Incidenza Ambientale, con il rilascio del parere della Commissione Europea.

Considerata la forte contrarietà alla realizzazione dell’opera da parte dei Comuni della Piana fiorentina e della popolazione dell’area.

Tenuto conto che l’obiettivo degli enti di governo del territorio deve consistere nel preservare la salute e nel favorire il benessere della popolazione che nel territorio di loro competenza vive e che di conseguenza questo significa anche mirare ad un’economia che si sviluppi nel rispetto delle risorse ambientali e che dia frutti alla società nel suo complesso.

Tenuto conto in particolare che la preservazione degli habitat naturali soddisfa la provvigione di molteplici servizi che gli ecosistemi forniscono alle società umane, tra cui la regimazione delle acque contro il pericolo di alluvioni, lo stoccaggio di carbonio nel suolo, la mitigazione del clima e la conservazione della biodiversità, che non sono compensabili.

Considerato che in questo quadro i comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano hanno già annunciato che ricorreranno al TAR non solo per quanto riguarda i temi acustici e idraulici, ma anche – e soprattutto – per presunte lacune nella VIncA.

Rilevato inoltre che la proposta della realizzazione della nuova pista a Peretola è in aperto contrasto con le politiche di lotta all’emergenza climatica e alle emissioni inquinanti.

Tenuto conto che in questo stesso contesto si stanno muovendo i passi per concretizzare la realizzazione del Parco Agricolo della piana fiorentina, indicato come elemento ordinatore nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Considerato che tale Parco risponde alla logica di un’economia a sostenibilità rigenerativa con effetti positivi anche dal punto di vista della lotta, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Considerato che la realizzazione della nuova pista entrerebbe in forte contrasto con questo progetto, che pure è portato avanti localmente anche con l’appoggio di Regione Toscana.

Considerato che il Parco Agricolo della Piana non può essere considerato come una mitigazione o una compensazione per una nuova pista aeroportuale, ma costituisce un cardine di tenuta territoriale primario, da preservare da operazioni come quella della nuova pista

Tenuto conto che il Comune di Pisa, SEPPUR CON UNA PERCENTUALE DEL 4% , è uno dei soci pubblici, insieme alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa, di Toscana Aeroporti

TENUTO CONTO CHE E’ INTERESSE GENERALE TUTELARE IMPRESE, LAVORO, SALUTE DELLA CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL NOSTRO TERRITORIO E DELL’INTERA TOSCANA COSTIERA, NEL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI

Il Consiglio comunale

ribadendo quanto già approvato A LARGHISSIMA MAGGIORANZA con altri precedenti ordini del giorno esprime la propria assoluta contrarietà al progetto per la nuova realizzazione della pista di Peretola.

Chiede al sindaco di Pisa

di CONVOCARE UNA RIUNIONE DEI SOCI PUBBLICI PER COORDINARSI AL FINE DI VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI PORTARE QUESTA POSIZIONE IN FORMA CONDIVISA sia in sede di Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, attraverso i propri rappresentanti, sia nell’assemblea dei soci, PER CHIEDERE DI eliminare il progetto della pista dal nuovo Masterplan di Toscana Aeroporti IN FAVORE DI UNA OTTIMIZZAZIONE DELLO SCALO DI PISA E DEL COLLEGAMENTO TRA PISA E FIRENZE

di aprire un confronto istituzionale con tutti i soggetti competenti a partire dal Ministero e dai Comuni interessati affinché si rafforzino i collegamenti ferroviari tra Firenze e l’aeroporto di Pisa Galilei, chiedendo di utilizzare le risorse pubbliche previste per la nuova pista di Peretola per finanziare urgentemente il progetto di potenziamento della linea Pisa-Firenze, e dei collegamenti tra la costa e le restanti parti della Regione

di VALUTARE, TRAMITE GLI UFFICI COMPETENTI, I PRESUPPOSTI IN DIRITTO OLTRE CHE IN FATTO per unirsi agli altri Comuni che intendono fare ricorso al TAR contro il progetto di nuova pista, raccordandosi con i rispettivi sindaci e attivando gli uffici del Comune di Pisa perché si raccordino con gli uffici degli stessi Comuni

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a:

inviare questo documento al Presidente della Regione Toscana, ai membri della giunta e a tutti i gruppi consiliari regionali, a tutti gli altri soci pubblici e al Presidente di Toscana Aeroporti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

