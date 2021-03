Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: No alla vendita del comparto Handling da parte di Toscana Aeroporti Handling

Preso atto che, solo dopo il rincorrersi di numerose voci e le ripetute richieste di chiarimento da parte di sindacati e forze politiche, l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Handling, nella giornata di venerdì 12 marzo, ha comunicato ufficialmente ai sindacati la decisione della società di vendere il comparto, alla luce di una offerta di acquisto da parte di un soggetto privato ad oggi non specificato.

Tenuto conto che il servizio di handling vede impiegati complessivamente, tra gli scali di Pisa e Firenze, circa 450 tra lavoratori e lavoratrici, il cui futuro è ad oggi ancora più incerto, dopo un anno di grandissime difficoltà legate alla pandemia che li ha costretti alla cassa integrazione a zero ore, che scadrà il prossimo 31 marzo e al momento non si se e come verrà rinnovata.

Tenuto conto che non è in alcun modo una garanzia sufficiente la promessa che l’eventuale acquirente garantisca per 24 mesi i livelli occupazionali e salariali attuali, tanto più in una fase di forte incertezza sulla ripresa del settore, a causa della emergenza sanitaria, economica e sociale.

Tenuto conto che questa vendita avrebbe anche pesanti ripercussioni su tutto il sistema degli appalti attualmente gestiti da Toscana Aeroporti Handling, dove sono impiegati decine di lavoratori e lavoratrici, per i quali la pandemia ha ulteriormente aggravato le condizioni di lavoro già molto precarie.

Tenuto conto che la società ha reso pubblica la notizia della offerta di un acquirente del comparto handling solo dopo che lo scorso 3 marzo vi è stato il via libera della Commissione europea ai 10 milioni di euro stanziati dalla Regione a sostegno di Toscana Aeroporti per i danni subiti dalla pandemia, come risarcimento per il periodo tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020.

Tenuto conto dei numerosi atti approvati in consiglio comunale a Pisa e anche in Regione, con cui si chiedeva di vincolare lo stanziamento delle risorse regionali per far fronte alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo i livelli occupazionali e salariali.

Tenuto conto che, dopo l’annuncio da parte di Toscana Aeroporti Handling, tutte le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione.

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti.

Il Consiglio comunale

esprime tutta la propria preoccupazione a fronte dell’annuncio da parte di Toscana Aeroporti di vendere il comparto dell’handling, per gli effetti che questo potrebbe avere sul piano occupazionale e salariale;

condivide il giudizio negativo espresso dalle organizzazioni sindacali in merito ad una decisione non accettabile alla luce della fase che stiamo vivendo e che potrebbe avere riflessi negativi su tutta la città;

chiede alla Regione Toscana

di congelare il finanziamento stanziato, in quanto non è pensabile che vengano dati ristori pubblici a fondo perduto senza le dovute garanzie sul piano occupazionale e salariale;

di dare il via libera al finanziamento solo dopo che sia stato presentato da parte della società un piano per la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori diretti, indiretti ed in appalto;

impegna il sindaco e la giunta a coordinarsi rapidamente con tutti gli altri soci pubblici per chiedere una riunione urgente del Cda e dell’assemblea dei soci, affinchè venga riesaminata la decisione assunta in merito alla vendita del comparto dell’handling;

sollecita i rappresentanti in Cda di parte pubblica a rispondere positivamente alla richiesta di audizione in seconda commissione di controllo e garanzia.

Impegna il Presidente del consiglio comunale ad inviare questo documento al Presidente della Regione Toscana, alla giunta regionale, ai gruppi consiliari regionali, ai membri del Cda di Toscana Aeroporti, ai componenti della assemblea dei soci di Toscana Aeroporti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile