Mozione: No tagli a personale Vigili del Fuoco all’aeroporto di Pisa e al declassamento dello scalo pisano

Di seguito la mozione proposta da Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione comunista Pisa) al consiglio Comunale di Pisa per approvazione.

Mozione: No ai tagli del personale dei Vigili del Fuoco distaccato presso l’aeroporto di Pisa, no al declassamento dello scalo pisano Vista la nota del sindacato USB Vigili del Fuoco di Pisa in cui si legge che, con Decreto Interministeriale, si è disposta la riclassificazione di alcuni Aeroporti italiani, tra cui quello di Pisa la cui categoria è stata ridotta alla VII ICAO e che “al fine di “razionalizzare” le risorse impiegate, con una nota del Capo del Corpo, si è immediatamente disposto un taglio di personale pari a 16 unità, che verranno a mancare dall’organico del distaccamento aeroportuale. Tenuto conto che questa criticità è stata presentata dallo stesso sindacato alla Prefetta di Pisa nella giornata di giovedì 6 marzo. Tenuto conto che, come denunciato da USB Vigili del Fuoco, questi tagli avranno pesanti ricadute nella gestione complessiva del soccorso, in palese controtendenza rispetto alla normativa europea che mira a rafforzare il complesso sistema di “Safety” di tutti gli aeroporti europei. Tenuto conto della complessità dell’aeroporto di Pisa, caratterizzato da una vasta area del sedime, con la presenza di infrastrutture sia civili sia militari, e i cantieri in atto per l’ampliamento previsto dal master plan di Toscana Aeroporti. Ricordata l’emanazione di una linea guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – DCEMER prot. 16261 del 19-06-2024: “Linea guida per la gestione del servizio antincendio e del soccorso tecnico urgente nei terminal e negli altri edifici aeroportuali”, la quale prevede proprio di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco nei Terminal e nelle infrastrutture limitrofe. Evidenziato quindi come un taglio lineare di personale non potrà più garantire in maniera efficace le attività di soccorso necessarie e rispettare le politiche di Safety raccomandate dalle norme internazionali e nazionali. Il Consiglio comunale esprime il proprio sostegno alle critiche e alla opposizione espressa da USB Vigili del Fuoco rispetto al taglio di unità di personale, e alle mobilitazioni in corso;

esprime forte preoccupazione per il declassamento dello scalo pisano e per gli effetti che la riduzione del personale dei Vigili del Fuoco potrebbe avere nel garantire la sicurezza per gli oltre 6 milioni di passeggeri e di tutti i lavoratori e lavoratrici che gravitano attorno al complesso sistema aeroportuale del Galileo Galilei, infrastruttura strategica per la nostra città;

ritiene necessario che si proceda quindi ad una revisione delle decisioni assunte affinché si scongiurino i tagli prospettati per via del declassamento alla VII categoria ICAO dell’aeroporto pisano. Impegna il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le iniziative urgenti e necessarie, anche in accordo con gli altri soci pubblici di Toscana Aeroporti, nei confronti del Governo e del Ministero per scongiurare i tagli prospettati;

a portare la questione all’interno della assemblea dei soci e del Cda di Toscana Aeroporti a tutela dello scalo pisano. Chiede ai Parlamentari del territorio un intervento urgente presso il Governo e i Ministeri competenti per rivedere le decisioni assunte e non procedere quindi ai tagli del personale. Impegna il Presidente del Consiglio ad inviare il presente documento alla Prefetta di Pisa, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri competenti, ai vertici di Toscana Aeroporti, al Presidente della Regione Toscana Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

