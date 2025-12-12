Mozione: Per la liberazione dei detenuti palestinesi e il conferimento della cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti

Premesso che:

la questione israelo-palestinese, iniziato formalmente con la fine del Mandato britannico in Palestina e la Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1947), ha visto in più di 75 anni gravi episodi di pulizia etnica, conflitti armati internazionali, occupazioni militari, movimenti di resistenza sia armata che nonviolenta e falliti negoziati, fino al genocidio del popolo palestinese in corso da parte del governo israeliano;

la guerra del 1967 ha portato all’occupazione, da parte di Israele, della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Striscia di Gaza, occupazione definita illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia che, nel suo parere del 19 luglio 2024, ha chiesto a Israele di ritirarsi, di smantellare le colonie costruite e di risarcire le comunità palestinesi per i danni inflitti;

tale situazione è regolata dal diritto internazionale umanitario, in particolare dalla IV Convenzione di Ginevra, che disciplina gli obblighi della potenza occupante nei confronti della popolazione civile;

numerose Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la 242 (1967), hanno ribadito il principio dell’“inammissibilità dell’acquisizione di territori con la forza” e la necessità di avviare negoziati che portino a una pace giusta e duratura;

ulteriori risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, come la 446 (1979), la 465 (1980) e la più recente 2334 (2016), hanno riaffermato la contrarietà del diritto internazionale alla costruzione e all’espansione degli insediamenti nei territori occupati, sottolineando il loro impatto sulla possibilità di una soluzione equa del conflitto;

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) stabilisce, agli artt. 5, 6, 9 e 10, diritti fondamentali relativi alla tutela della persona, alla legalità della detenzione e al diritto al giusto processo;

il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) – ratificato da Israele – tutela, agli artt. 9 e 14, il diritto alla libertà personale e le garanzie processuali;

la IV Convenzione di Ginevra (1949) disciplina i diritti delle persone detenute in territori occupati;

la pratica della “detenzione amministrativa” consiste nell’arresto e nella detenzione di individui da parte delle autorità israeliane senza accusa o processo, sulla base di informazioni “segrete” non accessibili né al detenuto né al suo legale, in deroga alle garanzie fondamentali del giusto processo, e riguarda anche minorenni, personale sanitario e umanitario e altre categorie protette dal diritto internazionale umanitario;

nel corso degli anni, il tema dei detenuti palestinesi è rimasto un elemento centrale della liberazione nazionale palestinese, coinvolgendo migliaia di persone e costituendo un punto sensibile nei negoziati di pace;

secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) e secondo il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, attualmente almeno 3.473 palestinesi si trovano in detenzione amministrativa, il numero più alto registrato da oltre un decennio e in netto aumento da ottobre 2023;

vari organismi dell’ONU, dell’UE e numerose ONG per i diritti umani hanno più volte espresso preoccupazione per l’esteso ricorso alla detenzione amministrativa, per la mancanza di garanzie procedurali e per le condizioni di detenzione al di sotto degli standard minimi, incluso il ricorso all’isolamento prolungato (anche per mesi o anni), la negazione o la grave limitazione dell’accesso a cure mediche adeguate, anche per detenuti con malattie croniche o gravi, fino ai recenti episodi di tortura e di abusi sessuali;

Marwan Barghouti, leader politico palestinese internazionalmente noto, è detenuto da molti anni e la sua vicenda è oggetto di campagne internazionali che ne richiedono la liberazione, sia per ragioni umanitarie, sia come elemento decisivo per un percorso di reale pacificazione in Palestina.

Il Consiglio comunale impegna IL SINDACO E LA GIUNTA

a richiedere formalmente, mediante comunicazione indirizzata all’Ambasciata d’Israele, al Ministero degli Affari Esteri, all’Unione Europea e alle competenti sedi ONU, la liberazione dei detenuti politici palestinesi e la fine dell’uso della detenzione amministrativa in assenza di accuse formali;

a sostenere la richiesta internazionale di liberazione di Marwan Barghouti, riconoscendo il suo ruolo politico e simbolico nella ricerca di un percorso negoziale e di riconciliazione;

a conferire la cittadinanza onoraria della città di Pisa a Marwan Barghouti, quale atto di alto valore civile e simbolico a sostegno dei diritti umani, della pace e del dialogo tra i popoli;

a trasmettere la presente mozione alle istituzioni italiane, europee e internazionali competenti, nonché alle ambasciate di Israele e della Palestina in Italia;

a promuovere iniziative pubbliche volte a informare la cittadinanza sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi e sul tema dei detenuti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...