Mozione: Presenza in Commissione del rappresentante di parte pubblica nel CdA di Toscana Aeroporti, Gino Mannocci

Tenuto conto che su proposta del Comune di Pisa il consigliere comunale Gino Mannocci è stato inserito nella lista dei candidati presentata dai soci pubblici per le nomine dei componenti nel Cda di Toscana Aeroporti.

Preso atto che a seguito della assemblea dei soci di Toscana Aeroporti il consigliere comunale Mannocci è stato nominato membro del Cda di Toscana Aeroporti.

Tenuto conto che lo stesso sindaco di Pisa ha a più riprese evidenziato come la scelta del consigliere Mannocci sarebbe servita a: “..credo lì dentro, in quel cda, pur essendo un’azienda quotata, quindi con tutta una serie di questioni legate agli aspetti delle aziende quotate, possiamo veramente, col fatto che appunto abbiamo un nostro rappresentante, cercare di preservare il nostro aeroporto…” (risposta del sindaco Michele Conti al question time presentato in consiglio comunale dalla consigliera Olivia Picchi, Partito Democratico, dopo la nomina di Mannocci nel CdA di Toscana Aeroporti).

Tenuto conto che negli anni passati tutte le forze politiche e lo stesso sindaco hanno lamentato a più riprese la totale latitanza dei rappresentanti di parte pubblica, visto che non hanno mai risposto mai ai ripetuti inviti della Seconda commissione di controllo e garanzia a venire in commissione.

Tenuto conto che è stato affermato a più riprese che questa situazione di mancanza di confronto si sarebbe risolta con un rappresentante nel CdA indicato dal Comune di Pisa.

Tenuto conto che la Seconda commissione di controllo e garanzia a più riprese ha invitato il consigliere Mannocci in audizione e che questi ha declinato l’invito a presentarsi in Seconda commissione di controllo e garanzia adducendo come motivazione i limiti ed i vincoli che la sua qualifica di membro di CdA gli impongono e che lo stesso ha giudicato inutile il confronto con la commissione stessa in quanto poteva vertere solo sugli aspetti resi pubblici tramite stampa.

Tenuto conto che nelle scorse settimane la Seconda Commissione di Controllo e Garanzia – a seguito di un percorso di audizioni con le organizzazioni sindacali in merito alle pesanti criticità che i lavoratori e le lavoratrici da tempo vivono senza avere risposte adeguate da parte della società – ha invitato i rappresentanti di parte pubblica nel Cda di Toscana Aeroporti a venire in commissione sui temi occupazionali: dalla vendita dell’handling alla questione delle esternalizzazioni e in generale sulle tutele dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Preso atto che ad oggi i rappresentanti della Provincia di Pisa e della Camera di Commercio hanno dato un riscontro positivo alla richiesta mentre nessuna risposta è arrivata dal consigliere Mannocci.

Il Consiglio comunale

Stigmatizza la condotta del consigliere Mannocci per il rifiuto di presentarsi in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia e al riguardo rinnova con urgenza l’invito a partecipare ad una prossima seduta della Commissione, invitandolo così ad un pronto ripensamento.

Ritiene inopportuno, per quanto legittimo in base alle normative vigenti, il doppio ruolo rivestito da Mannocci, sia di consigliere comunale e di membro del Cda di Toscana Aeroporti, e lo invita a risolvere urgentemente questa situazione al fine di poter svolgere al meglio e libero da evidenti ed inevitabili condizionamenti il ruolo ricoperto.