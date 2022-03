Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Risorse a tutela del diritto allo studio

Tenuto conto che in questi giorni gli studenti e le studentesse dell’Università di Pisa sono in mobilitazione, e l’assemblea di Ateneo ha deciso l’occupazione del Polo Carmignani nella giornata di venerdì 18 marzo per protestare contro la decisione della Regione Toscana di ridurre le proprie risorse a sostegno del diritto allo studio, “sperando” di recuperarle tramite i fondi del PNRR.

Tenuto conto che questa decisione potrebbe portare ad una riduzione dei servizi per il diritto allo studio, già tagliati in questi anni: dalla diminuzione del numero di borse di studio a quello dei già esigui ed insufficienti posti alloggi.

Tenuto conto della gravissima crisi economica e sociale determinata dalla pandemia che ha colpito le fasce più deboli della popolazione e quindi la possibilità per gli studenti e le studentesse di accedere all’Università e di potersi mantenere agli studi anche fuori dalla propria città di origine.

Ricordato che in questi anni le tasse universitarie in Italia sono aumentate, mentre i servizi per il diritto allo studio sono diminuiti, con una riduzione del finanziamento pubblico al sistema universitario, con l’effetto di produrre una diminuzione degli iscritti negli atenei e una selezione sempre più forte determinata dalle condizioni di reddito e non di merito.

Il Consiglio comunale

Esprime la propria solidarietà con la protesta degli studenti e delle studentesse dell’ateneo pisano.

Esprime forte preoccupazione per la decisione della Regione Toscana di non mettere subito a bilancio risorse adeguate per garantire i servizi per il diritto allo studio.

Ritiene necessario che il Governo, il Parlamento e la Regione Toscana aumentino le risorse per le politiche a tutela del diritto allo studio universitario già nelle prossime variazioni di bilancio al fine di garantire quanto sancito nella nostra Costituzione.

Chiede di affrontare la questione anche nella prossima Conferenza università territorio convocando i rappresentanti della Regione Toscana.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile