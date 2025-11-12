Mozione: Ritiro del DDL 2423. Difendiamo la scuola pubblica dalla censura

PREMESSO CHE

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77, riconosce la necessità di contrastare i modelli stereotipati dei ruoli di genere con l’art. 12 relativo alle “misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”. All’art.14, in particolare, sottolinea il ruolo degli stereotipi nell’educazione delle nuove generazioni con la necessità di adottare “le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”;

numerosi altri documenti a livello internazionale ed europeo evidenziano l’importanza dell’educazione sessuale, tra questi: la Strategia regionale Europea sulla salute sessuale e riproduttiva del 2021, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011;

l’educazione alla sessualità è stata inserita anche negli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare con riferimento all’Obiettivo 3 “Salute e benessere”, all’Obiettivo 4 “Istruzione di qualità” e al 5 “Parità di genere”;

il Rapporto “Comprehensive sexuality education (CSE) country profiles” (2023) del Global Education Monitoring dell’UNESCO riporta un’indagine svolta in 50 paesi mostra che solo il 20% dei paesi è dotato di una legislazione sull’educazione sessuale e solo il 39% ha adottato iniziative specifiche (UNESCO, Global Education Monitoring Report Team, Comprehensive sexuality education (CSE) country profiles, 2023, https://www.unesco.it/it/news/pubblicato-il-global-education-monitoring-report-dellunesco-sulleducazione-sessuale-in-50-paesi-del-mondo/). In particolare l’Italia è uno degli ultimi Stati Membri dell’Unione Europea in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria a scuola e si colloca nella fascia più bassa della classifica stilata dal Rapporto;

nel gennaio del 2002, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso una riunione tecnica di consultazione per definire concetti legati alla sessualità e all’orientamento sessuale. Da questa riunione sono emerse definizioni operative che considerano la sessualità come “un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco della vita”, enfatizzando l’ampiezza della sessualità ed evidenziando la sua connessione al genere.

PREMESSO INOLTRE CHE

educare all’affettività, alla sessualità, al genere, alle differenze significa decostruire pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che consapevolmente o inconsapevolmente tendono a perpetrare le disuguaglianze e a giustificare e compiere atti di violenza di genere;

educare all’affettività, alla sessualità, alle relazioni e alle differenze permette di promuovere competenze relazionali ed emotive ovvero ovvero il rispetto reciproco, il riconoscimento dei desideri, dei limiti e del consenso proprio e delle altre persone

Tali interventi educativi costituiscono elemento di prevenzione primaria della violenza di genere.

RILEVATO CHE

La cosiddetta educazione sessuale comprensiva (Comprehensive Sexuality Education – CSE) è un approccio sostenuto da organismi internazionali quali OMS e UNESCO, finalizzato a sviluppare competenze per vivere la sessualità in modo consapevole, responsabile e positivo, promuovendo rispetto, consenso e benessere. Si tratta di un approccio olistico che valorizza autonomia, curiosità e senso critico, affrontando anche tematiche quali violenza di genere, discriminazione e tutela della salute.

La CSE si fonda su due documenti di riferimento: gli “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa” dell’OMS e le “Linee guida tecniche internazionali sull’educazione alla sessualità” dell’UNESCO. Entrambi promuovono un modello inclusivo e globale, adeguato alle diverse fasce d’età, basato su percorsi progressivi che consentano lo sviluppo di competenze emotive, relazionali e sociali oltre che conoscenze pratiche.

L’educazione sessuo-affettiva mira a riconoscere, analizzare e decostruire stereotipi e aspettative sociali che limitano l’espressione di sé e la costruzione di un’identità libera e autodeterminata.

L’educazione alle differenze, al rispetto e al genere in ambito scolastico si traduce in pratiche quotidiane messe in atto da docenti e altre figure professionali per promuovere la valorizzazione delle differenze, il rispetto reciproco e relazioni paritarie. Tale approccio mira a prevenire la cristallizzazione di stereotipi di genere, a contrastare asimmetrie di potere e forme simboliche di dominio maschile ed eterocispatriarcali, transfobici, favorendo contesti scolastici accoglienti per tutte le soggettività.

L’educazione sessuo-affettiva, di genere, alle differenze e al rispetto costituisce un elemento essenziale di prevenzione primaria della violenza di genere, intervenendo sulle cause culturali, sociali e relazionali che alimentano dinamiche di sopraffazione e discriminazione.

ATTESTATO CHE

nel 2024 si è contato tragicamente un femminicidio ogni 3 giorni. Il femminicidio non è che l’espressione più tragica della violenza di genere secondo la cosiddetta “piramide della violenza di genere”, che identifica le molteplici forme di violenza, oltre a quella fisica, a partire dalle molestie verbali e le dinamiche di prevaricazione e uso del potere a vantaggio degli uomini. Un fenomeno intollerabile che non accenna a diminuire come dimostrano i dati drammatici dell’inizio 2025, nonché i casi di cronaca tristemente più noti;

per quanto riguarda le persone trans e le persone LGBTQIA+ in generale, ad oggi, manca ancora un osservatorio ufficiale che permetta di accedere a dati precisi relativamente a discriminazioni, violenze, suicidi e omicidi dovuti all’omolesbobitransfobia, segno di una scarsità di strumenti di analisi di tali fenomeni e, quindi, del loro contrasto e della loro prevenzione;

Evidenziato che a fronte di questo quadro normativo, e di quanto sancito nella nostra Costituzione, è attualmente in discussione in Parlamento il DDL 2423, rubricato “disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico” e degli emendamenti al medesimo presentati dalle forze politiche governative.

Rilevato che il suddetto DDL 2423:

vieta nelle scuole dell’infanzia e primarie progetti educativi volti a prevenire la violenza e a decostruire stereotipi di genere;

impone, nelle scuole secondarie, l’obbligo di consenso informato per la realizzazione di qualunque attività di educazione sessuo-affettiva;

introduce nei fatti un controllo esterno sui contenuti educativi e un divieto di affrontare a scuola temi inerenti alla sessualità.

Ritenuto che tali previsioni rappresentano la più grave limitazione alla libertà di insegnamento dal secondo dopoguerra e si configurano come forme di censura, riportando tematiche di rilevanza pubblica alla sola sfera familiare.

Ribadito che la scuola pubblica, per sua natura costituzionale, è luogo di formazione della cittadinanza e non di mera riproduzione dei valori familiari.

Evidenziato che le comunità educanti hanno espresso ampia contrarietà al DDL, sottolineando come l’educazione sessuo-affettiva sia essenziale per affrontare temi complessi quali rispetto, consenso, prevenzione della violenza e tutela della salute.

Ritenuto che il DDL contrasta con i principi costituzionali di libertà di insegnamento (art. 33), di uguaglianza e pari dignità (art. 3) e con l’autonomia scolastica (art. 117).

Ritenuto che l’impianto del DDL produrrebbe un aumento delle diseguaglianze territoriali e sociali, penalizzando:

chi ha minori risorse economiche e culturali;

scuole e territori periferici o fragili;

studentesse e studenti già esposti a pregiudizi;

persone che vivono situazioni di abuso, disagio o violenza assistita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esprime la propria totale contrarietà al DDl Valditara e ne chiede l’immediato ritiro

Sostiene le mobilitazioni che nel mondo della scuola, dei servizi, dei CAV e dell’associazionismo e non solo si stanno moltiplicando contro questo provvedimento che costituisce un gravissimo attacco alla scuola pubblica, alla sua autonomia, alla libertà di insegnamento e all’autorevolezza del corpo insegnante.

Ribadisce e difende quei principi costituzionali della libertà di insegnamento su cui si fonda la scuola pubblica, in quanto spazio in cui trasmettere alle nuove generazioni i valori della cittadinanza plurale e in cui coltivare principi condivisi e in quanto tali più ampi rispetto a quelli appresi nella famiglia di appartenenza: il luogo in cui promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto reciproco e il superamento di logiche discriminatorie e stereotipanti;

Sostiene le attività e i progetti formativi che le scuole di ogni ordine e grado hanno attualmente in corso e che intendono programmare nei prossimi anni che il Governo prova con il DDL Valditara a limitare e a vietare

Impegna il sindaco a proporre urgentemente all’Anci di assumere una chiara posizione per il ritiro del DDL Valditara chiedendo anche un incontro con il Ministero per esprimere la propria contrarietà al provvedimento

Chiede ai e alle parlamentari del territorio di intraprendere tutte le azioni parlamentari opportune ed urgenti per il ritiro del DDL Valditara

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il suddetto e documento

Al Presidente della Repubblica

Al Governo

Ai gruppi parlamentari

Al Presidente della Regione

Al Presidente della Provincia

Ai e alle Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado che insistono nel territorio comunale

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

