Mozione: Solidarietà a Christian Raimo e al corpo docente colpito da un clima di repressione

Appreso dalla stampa che Christian Raimo, insegnante e scrittore, è stato sospeso dall’Ufficio procedimenti disciplinari dell’USR del Lazio per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, in seguito ad un suo intervento alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra in cui commentava l’azione politica del Governo e, in particolare, delministro dell’istruzione Giuseppe Valditara (ANSA, 7/11/2024).

Ascoltate le parole testuali del prof.Raimo: ”Il punto è che è vero che l’ideologia di Valditara è un’ideologia comune a un bel pezzo di classe dirigente e che per fortuna la scuola sta avanti, andrà meglio, la buona notizia è che andrà meglio comunque perché gli studenti, le docenti, i ricercatori, le maestre eccetera sono per fortuna avanti nonostante i collegi docenti siano sempre più livorosi”. “La scuola “andrà avanti, si respira un’aria diversa nella scuola nonostante questa sia una generazione scarsa dal punto di vista numerico, ma io penso che da un punto di vista politico Valditara vada colpito perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze di questo governo. Quindi io penso che da Alleanza Verdi Sinistra” vada fatta “una manifestazione contro Valditara, non per la scuola, ma contro Valditara, perché ci sono dentro la sua ideologia tutto il peggio, la cialtronaggine, l’incapacità di avere una biografia internazionale, la recrudescenza dell’umiliazione, un evidente abilismo, il classismo, il sessismo, c’è tutto”(https://www.google.com/search?client=ubuntu-sn&channel=fs&q=raimo+dichiarazioni+valditara#fpstate=ive&vld=cid:a262ec2c,vid:2J0-xyyEpOw,st:0).

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Lette le dichiarazioni:

– del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 7 novembre 2024, riportate dall’ANSA: “Io ho un milione e 200mila dipendenti, figuriamoci se mi devo occupare di tutti i procedimenti disciplinari che sono tanti. È un problema dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, non mi occupo di queste cose”;

– del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, riportate dall’ANSA del 7 novembre 2024: “Le dichiarazioni di Raimo “nei confronti del Ministro Valditara non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un’offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile;

Il Consiglio comunale

esprime piena solidarietà e sostegno al prof. Christian Raimo e a tutte le/i docenti che vedono minacciata la loro libertà di espressione;

evidenzia con grande inquietudine come da parte dei Dirigenti dell’USR del Lazio non si distingua tra una dura invettiva politica che esorta un partito dell’arco parlamentare ad una manifestazione contro le politiche del Governo, che è normale prassi di dialettica politica in una democrazia come, per Costituzione, è l’Italia e l’invito ad un attacco violento contro una persona;

esprime forte preoccupazione per il clima di disciplinamento che si vuol far penetrare all’interno della scuola pubblica della Repubblica;

chiede al Ministro Valditara di intervenire per invitare l’Ufficio scolastico regionale del Lazio da una parte e parte della stampa dall’altra ad una lettura corretta e completa delle dichiarazioni incriminate del prof.Raimo evitando estrapolazioni di singoli lessemi;

chiede al Ministro Valditara di smentire le dichiarazioni che gli sono state attribuite dalla stampa di sentirsi offeso da quella che è in modo evidente una critica, seppur dura, alla sua azione politica e non alla sua persona.

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il presente atto:

– Al Presidente della Repubblica;

– Al Presidente del Senato;

– Al Presidente della Camera;

– Al Ministro dell’Istruzione e del Merito;

– Agli Uffici Scolastici del Lazio e della Toscana.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

