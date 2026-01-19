Mozione: Solidarietà ai Vigili del Fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese

Premesso che:

Il 22 settembre 2025, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione di Gaza, alcuni Vigili del Fuoco, tra cui Claudio Mariotti, Coordinatore Nazionale USB, hanno osservato un minuto di silenzio inginocchiandosi davanti alla bandiera palestinese in memoria delle decine di migliaia di vittime civili palestinesi, oggetto di un genocidio da parte di Israele, in particolare donne e bambini;

Per questo gesto simbolico e non violento il Ministero dell’Interno ha avviato dodici contestazioni disciplinari nei confronti di dieci Vigili del Fuoco, con il rischio di sanzioni gravi, fino alla sospensione dal servizio con decurtazione dello stipendio o licenziamento;

La contestazione si fonda sull’accusa di aver “discreditato il Corpo” per aver partecipato alla manifestazione indossando l’uniforme, nonostante tale pratica sia storicamente diffusa nei conflitti sindacali come forma di visibilità e riconoscibilità della condizione lavorativa;

La Costituzione italiana tutela il diritto di sciopero (art. 40), l’agibilità sindacale (art.39), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e ripudia la guerra (art. 11);

I Vigili del Fuoco sono un corpo civile, con una forte funzione sociale e umanitaria, e sono ambasciatori UNICEF per la tutela dell’infanzia;

In tutto il Paese si registra un clima crescente di repressione verso studenti e studentesse, insegnanti, lavoratrici e lavoratori e sindacalisti che esprimono dissenso, in particolare contro la guerra e il genocidio del popolo palestinese;

Considerato che:

Inginocchiarsi in silenzio per ricordare le vittime di un genocidio è un atto di coscienza civile;

Le contestazioni ascritte ai dieci Vigili del Fuoco si basano sull’applicazione di regolamenti(D.P.R.) che afferiscono prettamente alla sfera lavorativa durante lo svolgimento delle mansioni e che nelle date delle manifestazioni gli stessi erano tutti liberi dal servizio;

Punire lavoratori e lavoratrici per un gesto simbolico di solidarietà significa colpire la libertà di espressione e l’agibilità sindacale;

Ogni tentativo di militarizzare i corpi civili dello Stato e di limitarne la libertà di parola rappresenta una grave torsione autoritaria;

Il Consiglio Comunale esprime

Piena solidarietà a Claudio Mariotti e a tutti i Vigili del Fuoco colpiti da procedimenti disciplinari per il gesto compiuto il 22 settembre 2025.

Vicinanza a tutti i lavoratori e le lavoratrici che subiscono repressione per aver esercitato diritti costituzionali;

chiede al Ministero e al Governo

Il ritiro immediato delle contestazioni disciplinari nei confronti dei Vigili del Fuoco coinvolti;

Il pieno rispetto della libertà sindacale, di sciopero e di espressione.

Impegna il Sindaco e la Giunta:

A trasmettere questa mozione al Ministero dell’Interno, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento;

A esprimere pubblicamente, a nome della città, solidarietà ai Vigili del Fuoco colpiti e la condanna di ogni forma di repressione del dissenso

A vigilare affinché nel territorio comunale siano sempre garantiti i diritti democratici di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, cittadine e cittadini.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

