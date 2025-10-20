Mozione: solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report

Premesso che:

Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore e autore del programma d’inchiesta Report in onda su RAI 3, è stato recentemente vittima di un grave attentato che ha coinvolto la sua automobile, episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche;

Report rappresenta da anni uno dei principali spazi di giornalismo investigativo del servizio pubblico, dedicato all’approfondimento e alla ricerca della verità su temi di interesse collettivo;

La libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati sono principi fondamentali sanciti dall’articolo 21 della Costituzione italiana e costituiscono un pilastro della democrazia;

Considerato che:

Negli ultimi anni si è registrato in Italia un clima crescente di delegittimazione e attacchi nei confronti dei giornalisti e delle testate impegnate nel giornalismo d’inchiesta, spesso accusate, isolate o screditate per il loro lavoro;

La storia del nostro Paese ricorda tragicamente i nomi di giornalisti e attivisti come Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Enzo Baldoni, Mauro Rostagno, Mauro De Mauro e molti altri, che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alla verità e al diritto dei cittadini di essere informati;

Ogni atto di intimidazione verso chi fa informazione libera rappresenta un attacco non solo a una persona o a una redazione, ma al principio stesso di democrazia e partecipazione civile;

Considerato che nella annuale classifica globale sulla libertà di stampa stilata da Reporter senza frontiere (Rsf) l’Italia nel 2025 perde tre posizioni rispetto all’anno precedente, assestandosi al 49esimo posto e classificandosi per il peggior risultato dell’intera Europa occidentale.

Ricordato che lo stesso Ranucci ed altri membri della redazione di Report sono stati oggetto in questi ultimi anni di numerose querele e minacce di azioni legali provenienti anche dalle più alte cariche dello Stato; in un contesto generale in cui la trasmissione viene annualmente minacciata di ridimensionamenti nelle bozze di palinsesto, malgrado gli ottimi ascolti che da sempre ne fanno un unicum nel suo genere. Contesto che nel complesso rischia di alimentare l’isolamento nell’ambito professionale di direttore e redazione.

Ritenuto che:

È dovere delle istituzioni, a ogni livello, esprimere sostegno e vicinanza a chi subisce minacce o violenze per aver esercitato il diritto-dovere di informare;

La difesa del pluralismo dell’informazione e del giornalismo libero deve essere una priorità per tutti i soggetti pubblici e politici, indipendentemente dalle appartenenze di parte;

Il Consiglio Comunale esprime

la propria solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report;

il più fermo sdegno e condanna per l’attentato che li ha colpiti, considerandolo un grave attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati;

ribadisce il proprio impegno a difendere e promuovere la libertà di informazione, il pluralismo e l’indipendenza del giornalismo in ogni sede istituzionale e pubblica.

Impegna il Presidente del Consiglio comunale

a trasmettere il presente atto alla RAI, alla redazione di Report e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) come segno concreto di vicinanza e sostegno;

a promuovere nel territorio del comune di Pisa una iniziativa di sensibilizzazione sul valore del giornalismo libero alla presenza di Sigfrido Ranucci;

ad organizzare un consiglio comunale sui temi della liberà di stampa alla presenza di Sigfrido Ranucci.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...