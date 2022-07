Mozione: Solidarietà al lavoratore e delegato sindacale licenziato dalla Worsp

Tenuto conto che nello scorso dicembre la ditta Worsp, istituto di vigilanza privata operante presso gli appalti della sanità del territorio pisano, ha proceduto al licenziamento in tronco di un lavoratore nonché delegato sindacale della Filcams-Cgil.

Tenuto conto che questo licenziamento arriva al termine di una mobilitazione che i lavoratori e il sindacato, a partire dal proprio delegato licenziato, hanno portato avanti per mesi e mesi sulla materia contrattuale e per denunciare il comportamento dell’istituto di vigilanza privata che aveva risposto con provvedimenti disciplinari, minacce di denuncia, trasferimenti in altre postazioni o in altri appalti a titolo punitivo.

Rilevato che lo stesso delegato sindacale si è sempre esposto pubblicamente per l’affermarsi di giuste e dignitose condizioni di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori.

Tenuto conto dell’incontro avuto nelle scorse settimane tra la conferenza dei capigruppo e il Comitato di solidarietà al lavoratore licenziato e di quanto emerso dal confronto.

Il Consiglio comunale

Esprime in primo luogo la propria solidarietà e sostegno al lavoratore e delegato licenziato, auspicando che venga ripreso prontamente un confronto tra tutte le parti (stazione appaltante, sindacati, e ditta) per il suo reintegro;

Ribadisce l’inviolabilità del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di organizzarsi e mobilitarsi anche ricorrendo allo strumento dello sciopero, come sancito nella nostra Costituzione, in difesa dei propri diritti e per migliorare la propria condizione salariale e di lavoro;

Impegna il Presidente del Consiglio comunale ad inviare il suddetto documento alla ditta Worsp e alla stazione appaltante AOUP.