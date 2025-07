Mozione; solidarietà alla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati dott.ssa Francesca Albanese

Premesso che

La dottoressa Francesca Albanese, cittadina italiana, laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa, esperta di diritto internazionale umanitario con diversi incarichi prestigiosi all’estero, è una giurista di fama internazionale che ha ricevuto il prestigioso incarico di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati nel 2022, e che l’incarico le è stato recentemente rinnovato per ulteriori tre anni, godendo della fiducia dell’Organo che è stata chiamata a servire.

La dottoressa Albanese ha servito il suo compito con estrema competenza e diligenza, pubblicando in questi anni numerosi rapporti che documentano lo stato di mancato rispetto dei diritti umani fondamentali nei territori palestinesi occupati da parte dello Stato occupante di Israele, e la situazione di estrema illegalità perpetrata dai coloni di Israele ai danni della popolazione palestinese, nonché lo stato di apartheid in cui versano i residenti palestinesi costretti a subire discriminazioni, limitazioni alla libertà personale, attacchi e intimidazioni, incarcerazioni ingiustificate e illegali, danneggiamenti e distruzione dei villaggi, del bestiame, delle colture e dei pozzi di approvvigionamento idrico, fino a ferimenti e uccisioni da parte dell’esercito israeliano (IDF).

A seguito delle operazioni militari condotte da IDF contro la popolazione civile a Gaza, che si configurano come crimini di guerra e come crimini di genocidio ai sensi della Convenzione per la Repressione e Prevenzione del Crimine di Genocidio del 1948, di cui sia Israele che l’Italia sono firmatari, la dottoressa Albanese ha puntualmente analizzato con il report “Anatomy of a genocide” le ragioni per le quali le sopra citate azioni dell’IDF costituiscono crimine di genocidio, denunciando il governo e l’esercito israeliani, richiamandoli alle loro responsabilità di potenza occupante la quale, secondo il diritto internazionale, ha il dovere di proteggere la popolazione civile dell’area occupata, e denunciando lo stato di illegalità dell’occupazione secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite.

La dottoressa Albanese ha inoltre recentemente pubblicato il dettagliato rapporto “From occupation economy to genocide economy” che denuncia come dietro l’occupazione dei territori palestinesi si sia costruita una fitta rete di interessi economici internazionali di vario tipo, che si è trasformata in questi ultimi 20 mesi in una vera e propria “economia del genocidio”, in cui imprese di vario tipo, e non solo riguardanti le forniture militari o i sistemi di sorveglianza, ma anche forniture civili o addirittura imprese turistiche traggono profitto, incluse grandi imprese come Booking.com e Google.

Il mandato di arresto pronunciato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro Yov Gallant sono legittimi in quanto riguardano crimini di guerra compiuti nel territorio della Palestina, che riconosce la Corte in quanto firmataria del “Trattato di Roma” istitutivo della stessa.

Considerato inoltre che

Per aver svolto il suo incarico con estrema competenza e diligenza, la dottoressa Albanese gode di una grande stima internazionale da parte di studiosi, istituzioni accademiche, attivisti per i diritti umani e per la pace, semplici cittadini che seguono il suo lavoro, e che è stata recentemente formalizzata la proposta di candidatura a Premio Nobel per la Pace da parte del Deputato del Parlamento Europeo Matiaz Nemec.

Che per gli stessi motivi la dottoressa Albanese è oggetto di pressioni e minacce inaccettabili, in particolare:

Gli organi di governo degli Stati Uniti hanno più volte richiesto che l’incarico della dottoressa Albanese presso l’ONU venisse revocato, con accuse infondate di antisemitismo e parzialità e senza mai fornire evidenza nel merito della fondatezza di tali accuse.

E’ stata montata una vera e propria campagna di disinformazione e diffamazione, fino ad arrivare al punto che il governo israeliano ha finanziato una campagna di discredito del suo operato sui mezzi di informazione via internet, con annunci a pagamento.

Il 9 luglio 2025 il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha annunciato sanzioni nei confronti della dottoressa Albanese, sanzioni che possono incidere negativamente sulla possibilità di svolgere le sue funzioni di Relatrice Speciale e che si configurano come un attacco ai principi fondamentali della giustizia e dell’ordine internazionale e alle istituzioni deputate a difenderli, istituzioni a cui anche l’Italia aderisce, nella stessa scia delle sanzioni USA nei confronti della Corte Penale Internazionale, e mirano inoltre a intimidire chiunque osi denunciare i crimini di Israele e dei suoi alleati contro la popolazione palestinese.

Il Consiglio comunale esprime

massima solidarietà alla dottoressa Albanese, riconoscendo il valore inestimabile del suo lavoro come Relatrice speciale dell’ONU per i Territori Palestinesi Occupati;

forte preoccupazione per gli attacchi a lei rivolti dai governi israeliano e statunitense.

Per questo impegna il Sindaco e la Giunta

a farsi portavoce presso il governo italiano delle preoccupazioni di questo Consiglio riguardo agli attacchi rivolti alla dottoressa Albanese;

a chiedere al governo italiano di attivarsi per proteggere la dottoressa Albanese e il suo lavoro dalle sanzioni a lei comminate dal governo degli Stati Uniti.

a chiedere al governo italiano di farsi sostenitore della candidatura della dottoressa Albanese al Premio Nobel per la Pace.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

