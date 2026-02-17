Mozione: solidarietà e sostegno al Popolo Curdo e all’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava)

Premesso che

Nei territori della Siria del Nord-Est, amministrati dall’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (DAANES), è in corso una grave offensiva militare e politica che colpisce direttamente la popolazione civile, con particolare intensità nelle città di Kobane, Qamishlo e Hasakah, luoghi simbolo della resistenza contro l’ISIS e di un’esperienza di autogoverno popolare;

A partire dal gennaio 2026, le forze del governo centrale siriano, insieme a milizie islamiste e formazioni armate alleate, hanno avviato operazioni militari finalizzate allo smantellamento delle strutture politiche, sociali e militari dell’Amministrazione Autonoma, nel quadro di una più ampia strategia di restaurazione statale autoritaria;

Tali operazioni sono accompagnate da una pressione diplomatica internazionale che, nel nome della “stabilizzazione” e della “riunificazione nazionale” della Siria, esclude deliberatamente l’Amministrazione Autonoma dai processi negoziali e legittima attori responsabili di repressione, violazioni dei diritti umani e crimini di guerra;

Le Forze Democratiche Siriane (SDF), che hanno avuto un ruolo decisivo nella sconfitta territoriale dell’ISIS, sono oggi oggetto di un processo di progressivo isolamento politico e militare, dopo essere state utilizzate in modo strumentale dalle potenze occidentali nel precedente contesto bellico;

Il comandante delle SDF, Mazloum Abdi, ha pubblicamente rifiutato accordi che avrebbero comportato la dissoluzione forzata delle strutture di autogoverno, l’integrazione subordinata delle forze curde nello Stato siriano e lo smantellamento delle istituzioni civili e femminili costruite dall’Amministrazione Autonoma, ribadendo la necessità di una soluzione politica fondata sul riconoscimento dell’autonomia democratica, della convivenza tra i popoli e del ruolo centrale delle donne;

L’esperienza del Confederalismo democratico sviluppata nel Rojava rappresenta un’alternativa concreta al modello dello Stato centralizzato e autoritario, fondata su autogoverno dal basso, pluralismo etnico e religioso, giustizia sociale, economia cooperativa ed ecologia;

Centrale in questo processo è la rivoluzione delle donne, incarnata anche dalle Unità di Protezione delle Donne (YPJ) e da un sistema di istituzioni autonome femminili che mettono radicalmente in discussione le strutture patriarcali, tribali e autoritarie ancora dominanti nella regione;

La distruzione di questa esperienza non può essere ridotta a uno scontro etnico tra curdi e arabi, ma va letta come un conflitto politico e sociale in cui classi dirigenti locali, regimi autoritari e potenze regionali e internazionali convergono nel reprimere ogni alternativa sistemica fondata sull’emancipazione sociale e sull’autodeterminazione dei popoli;

Considerato che

La città di Pisa ha una lunga tradizione di antifascismo, solidarietà internazionale e impegno per la pace, e non può rimanere indifferente di fronte alla repressione di un’esperienza di autogoverno popolare e di trasformazione sociale;

La solidarietà rappresenta un dovere politico e morale, soprattutto quando sono in gioco i diritti delle minoranze, delle donne e delle comunità che si oppongono a guerre, imperialismi e restaurazioni autoritarie;

in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 2026-28 il Consiglio Comunale ha approvato l’obiettivo di adoperarsi per un consolidamento del patto di amicizia tra Pisa e la municipalità di Derik/ Al- Malikiyah città del Nord est siriano affacciata sul fiume Tigri:una delle prime città ad accogliere migliaia di sfollati siriani e successivamente ha allestito due campi profughi per la minoranza Ezida dando così esempio del potere della solidarietà tra popoli;

Il Consiglio comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

A esprimere pubblicamente la solidarietà del Comune di Pisa al popolo curdo e alle popolazioni della Siria del Nord-Est, condannando l’offensiva militare in corso e ogni tentativo di cancellare l’autonomia politica, sociale e culturale dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est;

A chiedere al Governo italiano e all’Unione Europea:

il riconoscimento politico dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est come interlocutore legittimo nei processi diplomatici sulla Siria;

la cessazione di ogni cooperazione militare e diplomatica con attori responsabili di aggressioni contro la popolazione del Rojava;

la tutela dei diritti delle minoranze etniche, religiose e politiche, con particolare attenzione all’autodeterminazione e alla libertà delle donne;

A sostenere iniziative di accoglienza, cooperazione e solidarietà concreta, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni, dei sindacati e delle reti sociali del territorio, nei confronti delle popolazioni colpite dal conflitto e di eventuali rifugiati;

A promuovere momenti pubblici di informazione e approfondimento sulla situazione in Siria del Nord-Est, sull’esperienza del Confederalismo democratico e sulla rivoluzione delle donne curde, contrastando la rimozione mediatica e le narrazioni che giustificano la repressione in nome della stabilità geopolitica;

A riaffermare il principio della pace e dell’autodeterminazione dei popoli, opponendosi a ogni guerra e a ogni processo di “normalizzazione” che comporti la cancellazione di esperienze politiche e sociali fondate sull’emancipazione, sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...