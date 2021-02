Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa.

Mozione: Sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici dell’IDS

La società IDS è una azienda di ingegneria e tecnologie dei sistemi nata a Pisa nel 1982 che fornisce ricerca, innovazione e prodotti nei settori dell’ingegneria elettromagnetica, delle comunicazioni satellitari, dell’aeronautica e del radar per applicazioni civili e di difesa. L’IDS ha un totale di 214 dipendenti distribuiti tra le sedi di Pisa, Roma, Napoli, Catanzaro e Taranto. Le errate strategie aziendali hanno trascinato IDS da diversi anni in una crisi finanziaria che ha già comportato la vendita di importanti divisioni tecnologiche (GeoRadar, IDS Air Navigation). L’attuale drammatica situazione finanziaria vede come unica soluzione per la continuità dell’azienda la cessione completa a un soggetto in grado di poter rilanciare e dare continuità ad un polo tecnologico formato da importanti competenze professionali. Negli ultimi 6 mesi è stata avviata una trattativa di cessione con un soggetto ancora ufficialmente non noto e con il quale l’azienda aveva assicurato di completare la vendita entro il 2020. Il giorno 11 Febbraio, non essendo ancora chiusa la trattativa in atto, si è aperto in Regione Toscana un tavolo di crisi permanente per monitorare la difficile situazione aziendale. E’ delle ultime ore la notizia che è stata presentata un’offerta formale ai soci IDS da parte del soggetto interessato che ha richiesto di rimanere nell’anonimato.

Tenuto conto che l’azienda vista la criticità economica e finanziaria dalla scorsa settimana ha fatto ricorso alla cassa integrazione estendendola all’80% dei dipendenti.

Il Consiglio Comunale

esprime la propria solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della IDS che con abnegazione conducono le proprie attività nonostante la situazione precaria che da circa due anni si è venuta a creare;

auspica che si arrivi rapidamente alla finalizzazione di un accordo per il “change of control” di tutta la società IDS;

impegna il Sindaco a contattare la Regione Toscana, per seguire con la massima attenzione le evoluzioni del tavolo di crisi apertosi ed a mettere in atto, per le proprie competenze, qualunque provvedimento utile ad un esito positivo della trattativa al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali della sede di Pisa che conta oggi circa 130 dipendenti.

Matteo Trapani – 1° firmatario – Capogruppo PD

Vladimiro Basta – gruppo PD

Marco Biondi – gruppo PD

Benedetta di Gaddo – gruppo PD

Olivia Picchi – Gruppo PD

M.A. Scognamiglio – Gruppo PD

Andrea Serfogli – Gruppo PD

Francesco Auletta – Capogruppo DIC

Gabriele Amore – Capogruppo M5S

Alessandro Tolaini –gruppo M5S

Antonio Veronese – Capogruppo Patto Civico