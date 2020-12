Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici dell’IDS

Tenuto conto che la IDS ha annunciato ne lle scorse settimane un piano di esuberi: 50 su base nazionale, di cui 16 sul sito pisano, pari al 24% dell’organico nazionale .

Tenuto conto che ad oggi la società non ha presentato un piano industriale per valutare il futuro della azienda e dei suoi lavoratori e lavoratrici dopo la cessione di ramo d’azienda della primavera 2019.

Tenuto conto che ad oggi, nonostante gli annunci relativamente a soggetti interessati a rilevare la società, IDS non ha fornito nessuna informazione concreta

Il Consiglio comunale

esprime la propria solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della IDS alla luce della delicata situazione in cui si trovano;

auspica che non vi sia alcun esubero e che siano garantiti tutti gli attuali livelli occupazionali;

auspica che la società espliciti rapidamente gli interessi manifestatisi da parte di soggetti interessati all’acquisto dell’azienda;

impegna il Sindaco ad attivarsi urgentemente, anche presso la Regione Toscana, per aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte per risolvere positivamente la vertenza a partire da una verifica del piano industriale e finanziario che sia credibile e in grado di porre rimedio ad una situazione di così grave incertezza per i lavoratori e le lavoratrici.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile