Mozione: Sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Ma quale casa?” e impegno per la diffusione tra la cittadinanza

Premesso che:

– Il diritto all’abitazione è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25), dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 11) e dalla Carta Sociale Europea (art. 31);

– In Italia, il tema dell’emergenza abitativa è sempre più pressante, con oltre 14 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta o relativa, difficoltà di accesso al credito, aumento degli sfratti, carenza di alloggi pubblici e una crescita incontrollata degli affitti brevi che rendono impossibile per molti cittadini trovare una casa dignitosa;

– La Corte Costituzionale, con diverse sentenze (n. 49/1987, n. 217/1988, n. 404/1988 e n. 119/1999), ha riconosciuto il diritto all’abitazione come diritto sociale e parte integrante della dignità umana, sollecitando politiche pubbliche adeguate a garantirne la tutela.

Considerato che:

– La proposta di legge di iniziativa popolare “Ma quale casa?” mira a modificare gli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione per inserire esplicitamente il diritto all’abitazione tra i diritti tutelati dalla Repubblica e per garantire politiche abitative più giuste ed efficaci;

– Tale modifica costituzionale rappresenterebbe un passo decisivo per assicurare l’accesso alla casa a tutti i cittadini, senza discriminazioni di reddito o condizione sociale, e per stabilire nuovi criteri di equità e sostenibilità nelle politiche urbanistiche ed edilizie;

– La raccolta firme per questa proposta di legge è in corso su tutto il territorio nazionale e necessita del sostegno delle istituzioni locali per raggiungere il numero necessario di sottoscrizioni.

Ritenuto che:

– Il Comune di Pisa debba farsi promotore di politiche e iniziative volte a garantire il diritto alla casa per tutti i cittadini, sostenendo azioni concrete per contrastare il disagio abitativo;

– Il sostegno a questa proposta di legge rappresenti un atto di responsabilità e sensibilità istituzionale nei confronti di una problematica che colpisce molte famiglie, giovani, studenti, lavoratori precari e persone in condizioni di vulnerabilità;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a

1. Dichiarare il sostegno ufficiale del Comune di Pisa alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Ma quale casa?” e comunicarlo agli organi competenti;

2. Promuovere la raccolta firme sul territorio comunale attraverso i canali istituzionali (sito web del Comune, social media, newsletter) e fornendo spazi pubblici idonei per l’organizzazione di banchetti informativi e raccolta firme;

Coinvolgere associazioni, sindacati, ordini professionali e realtà del terzo settore attive sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della proposta di legge e favorire una partecipazione ampia e consapevole;

3. Organizzare un evento pubblico con esperti, rappresentanti del Comitato Promotore “Ma quale casa?” e cittadini interessati, al fine di approfondire i contenuti della proposta di legge e creare un dibattito sul tema del diritto all’abitazione;

4. Trasmettere la presente mozione al Presidente della Regione Toscana, ai parlamentari eletti nel territorio e ai rappresentanti delle istituzioni nazionali per sollecitare un impegno concreto su questa tematica.

Il consiglio comunale impegna il Presidente del Consiglio Comunale

affinché la presente mozione venga trasmessa ai Comitati promotori e pubblicata sui canali ufficiali del Comune per darne massima visibilità alla cittadinanza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

