Mozione: Stato di agitazione al quotidiano “Il Tirreno” e Gruppo Editoriale SAE Toscana, solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici

Considerato che:

Nella prima settimana di luglio, con una decisione unilaterale e con un preavviso di pochi giorni, l’editore Sae Toscana ha deciso di chiudere la storica redazione del quotidiano “Il Tirreno” di Viareggio, nonostante la ferma opposizione dell’assemblea dei giornalisti. Una scelta che, come gli stessi lavoratori del giornale la definiscono, mina la presenza territoriale e l’identità di un quotidiano che da quasi 150 anni fa del radicamento locale e della vicinanza ai lettori il proprio punto di forza;

tale decisione arriva a distanza di appena 5 anni dall’acquisizione del giornale storicamente presente anche nella nostra città da parte della società SAE, oggi SAE Toscana, alla fine di un periodo difficile in cui i giornalisti e le giornaliste sono stati sottoposti alla misura della cassa integrazione a rotazione che va avanti ormai da quattro anni;

In questi anni, come denunciano da tempo giornalisti e sindacalisti, la situazione del quotidiano è minata dalla mancanza di investimenti e dalla chiusura di alcune storiche redazioni;

In queste ultime settimane si sono ripetute, da parte dell’assemblea sindacale dei giornalisti della testata, accuse di mancato rispetto dei basilari diritti sindacali, ribadite anche nei giorni scorsi in un’assemblea dei redattori che all’unanimità ha proclamato due giorni di sciopero l’11 ed il 13 ottobre dopo la contestazione disciplinare a un componente del Comitato di redazione, per una situazione che lo vedeva impegnato nelle sue prerogative sindacali. Provvedimento definito “gravissimo e del tutto ingiustificato”;

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno in una sentenza resa pubblica nei giorni scorsi ha dichiarato “il carattere antisindacale” della condotta di SAE Toscana S.r.l. per non avere garantito gli incontri periodici previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico tra il Comitato di Redazione e i vertici aziendali. Processo tenutosi col sostegno dell’Associazione Stampa Toscana e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana;

Le giornaliste e i giornalisti del Tirreno, nell’ultimo comunicato sindacale, si dichiarano “fortemente preoccupate e preoccupati non solo per il provvedimento disciplinare minacciato, ma anche per le prospettive di nuovi e pesanti tagli e per una possibile riorganizzazione che potrebbe avere gravi conseguenze per la tenuta del giornale”;

“Il Tirreno” è, da decenni, parte integrante della pluralità dell’informazione nella nostra regione, oltre che voce autorevole dell’informazione e primo quotidiano locale della città di Pisa, ove risiede una storica redazione e sono in attività numerosi giornalisti e collaboratori che oggi vedono nel loro futuro l’ombra di possibili ristrutturazioni;

l’informazione locale, malgrado il suo ruolo decisivo nella formazione e crescita della cittadinanza è, tramite operazioni del genere, messa continuamente in un’ulteriore condizione di fragilità, ponendo a repentaglio la libertà di informazione, sottoposta sempre più ad una omologazione feroce al traino di dinamiche, testate e potentati nazionali e aggravando potenzialmente anche le condizioni di lavoro dei giornalisti, in un settore in cui domina ormai storicamente un precariato inaccettabile.

Il Consiglio comunale di Pisa

esprime la propria massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del quotidiano “Il Tirreno” ;

ritiene che per tutti i motivi sopra elencati il futuro della testata e di tutti i lavoratori e lavoratrici debba essere tutelato;

rivolge un appello accorato alla società SAE Toscana, oltre che all’Ordine dei Giornalisti, all’Associazione Stampa Toscana e alle parti sociali che seguono la vicenda, affinché intervengano tempestivamente per dare un futuro certo alla testata, scongiurando ombre di ulteriori tagli, convocando un tavolo con i giornalisti, primi attori di questa vicenda;

Richiede alle forze imprenditoriali coinvolte maggiore chiarezza ed un progetto, in accordo con i lavoratori e le lavoratrici, che garantisca la continuità di un’impresa che capillarmente dà voce, confronto e informazione alla nostra città e ai nostri territori.

