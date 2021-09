Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione Urgente: Realizzazione nuove sale dialisi e impegni con il Comitato dei dializzati

Tenuto conto che

nel 2015 a seguito di una forte temporale che si era abbattuto sulla città le sale dialisi dell’Ospedale di Cisanello furono completamente allagate e che questo episodio mise in evidenza la collocazione non adeguata di questo reparto in quanto posto al piano -1 dell’edificio 30 C accessibile da una rampa e da due ascensori, che durante l’alluvione a causa del conseguente blackout, risultarono inutilizzabili; la fortuna volle che l’evento atmosferico si verificò solo poco prima che i pazienti prendessero posto nelle postazioni dialitiche, infatti un buon 40% di essi è barellato, altrimenti la loro evacuazione sarebbe stata impossibile.

a seguito di questo episodio decine di pazienti si sono organizzati in un Comitato che ha intrapreso numerose iniziative ed azioni per avere dei locali adeguati e dignitosi .

a fronte di questa costante mobilitazione si sono aperti numerosi tavoli con l’AOUP e sottoscritti due accordi: Il primo accordo è stato sottoscritto il 20/09/2017 con la direzione ospedaliera composta dal Direttore Generale Dott. Carlo Rinaldo Tomassini, Direttore di Presidio Medico Dott. Mauro Giraldi, Direttore Area Tecnica Ing. Rinaldo Giambastiani, definendo sia un progetto esecutivo sia un cronoprogramma completo dei lavori, che certificava la messa in funzione della nuova sala dialisi entro il 20/10/2019, da costruire nella parte vecchia dell’ospedale, tra l’edificio 13 e l’edificio 7, simile al centro trasfusionale di recente realizzazione.

Il progetto con criteri altamente innovativi, nell’ottica di un’ architettura ecosostenibile, strumento del processo di educazione alla salute, tanto da sottolineare con la definizione di “domesticità” la richiesta primaria, quella di ottenere un ambiente a misura d’uomo, in grado di dare sostegno, condivisione e confort. Qualcosa di diverso dalle architetture ospedaliere già presenti, e più aderente alla “casa” dell’utente abituale.

L’accordo vincolava la realizzazione dell’opera anche in caso di avvicendamento di nuovi vertici ospedalieri. Il secondo accordo fu siglato il 12/12/2019, a firma, per l’Azienda Ospedaliera Universitaria, della Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Briani, Direttore Amministrativo Dott. Carlo Milli, Direttore Sanitario Dott.ssa Grazia Luchini, Direttore Area Tecnica Ing. Rinaldo Giambastiani, modificando il cronoprogramma dei lavori, la cui conclusione era prevista entro e non oltre i primi mesi del 2020.

sulla base di questa progettazione condivisa, la Regione Toscana ha iscritto il progetto del Padiglione Dialisi, nel piano degli investimenti sanitari definiti prioritari, con uno stanziamento di euro 4.800.000,00, di cui 240.000,00 di cofinanziamento aziendale.

Preso atto che

il 16 luglio 2021 durante l’ultimo incontro con l’AOUP è stato presentata al Comitato dal nuovo Direttore Area Tecnica Arch. Filippo Terzaghi una diversa soluzione, abbandonando il progetto concordato e validato da due accordi siglati con i vertici ospedalieri, che hanno portato un finanziamento già in gran parte acquisito, riproponendo la vecchia ipotesi di collocare la sala dialisi all’interno del nuovo edificio in costruzione;

nella stessa occasione è stato presentato un nuovo cronoprogramma relativo al progetto concordato tra le parti che prevede una possibile messa in funzione a fine maggio 2024, 33 mesi dalla data di attuale;

il Comitato ha avanzato in quell’occasione forti critiche a quanto emerso nell’incontro con la direzione aziendale sia per la riproposizione di una soluzione che era stata superata dagli accordi sia per la i tempi previsti nel nuovo cronoprogramma qualora si perseguisse nell’esecuzione del progetto frutto dell’accordo 2017 che avrebbe visto il completamento della struttura in 25 mesi a differenza del nuovo presentato che prevede tempi di gran lunga superiori;

alla luce della legge dell’11 settembre 2020 N° 120 Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, è possibile agevolare e ridurre i tempi di attesa per gare di appalto anche nel settore ospedaliero.

nel corso della passata consiliatura numero sono stati gli incontri tra il Comitato e le forze politiche sia nella seconda commissione consiliare permanente sia in conferenza dei capigruppo per affrontare questa grave situazione che si è venuta a determinare;

nel corso di questa consiliatura l’argomento è stato affrontato in seconda commissione consiliare permanente con l’audizione anche del Comitato dei dializzati nella seduta del 14 ottobre 2019.

Preso atto che nei scorsi giorni il Comitato dei dializzati ha posto nuovamente con forza con un presidio davanti l’ospedale di Cisanello il permanere di una forte situazione di criticità riguardo alla realizzazione delle nuove sale dialisi; gli accordi sottoscritti ad oggi non hanno trovato concretizzazione.

Il Consiglio comunale

Condivide le preoccupazioni espresse dal Comitato evidenziando come da anni si protragga una situazione di disagio che deve essere celermente superata come concordato nei tavoli di confronto, senza ulteriori allungamenti dei tempi rispetto a quanto previsto nel crono programma condiviso negli accordi sottoscritti e confermando al contempo la collocazione individuata e per cui è già stato dato finanziamento dalla Regione Toscana.

Impegna la seconda commissione consiliare permanente ad affrontare con urgenza l’argomento al fine di poter contribuire ad una soluzione positiva di una vicenda che riguarda tutta la città convocando l’AOUP e il Comitato dializzati e le stesse organizzazioni sindacali che hanno condiviso in tutti questi le richieste del Comitato, a dimostrazione di una unità di intenti per trovare la migliore soluzione possibile per il personale e i pazienti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile