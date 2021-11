Mozione urgente: Rimuovere ostacoli burocratici dal Bando 2021 per i contributi integrativi ai canoni di locazione

Biciclettata - Una città in comune, novembre 2021

Con questo video vogliamo raccontarvi la bella giornata di ieri. Un giro in bici da Piazza del Rosso (sul lungarno vicino a via del Borghetto) al parcheggio di via Paparelli, muovendoci su una pista ciclabile ideale di cui esistono solo alcuni pezzi e attraversando alcuni luoghi simbolo della speculazione come l’area dell'Ex-Asnu in via Emanuele Filiberto e il giardino verticale di via Pellizzi.