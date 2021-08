Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione Urgente: Ritiro appalti Avr e reinternalizzazione dei lavoratori

Tenuto conto che dal mese di dicembre del 2020 i lavoratori di Avr utilizzati nell’appalto delle manutenzioni stradali in carico a Pisamo sono impegnati in una forte mobilitazione contro la condotta della società con il blocco degli straordinari e della reperibilità serale e notturna per i lavori di manutenzione stradale e del verde del Comune di Pisa.

Tenuto conto che in questi mesi Avr a fronte della protesta ha sostituito i lavoratori con personale a tempo determinato con retribuzioni ancora più basse, orari di lavoro insostenibili, e scarsa sicurezza, come emerso con chiarezza nelle audizioni dei sindacati e dei lavoratori in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia.

Tenuto conto che non è accettabile che a lavoratori che stanno sulla strada, facendo un servizio essenziale per la comunità e la sua sicurezza, che svolgono lavori di manutenzione stradale e ai quali dovrebbe quindi essere applicato il contratto degli edili, venga invece applicato il contratto multiservizi con salari di gran lunga inferiori e meno tutele.

Tenuto conto che da mesi e mesi registriamo continue denunce da parte di lavoratori e sindacati sui ritardi nel pagamento del Tfr e della cessione del quinto da parte di Avr senza che si riesca a superare questa situazione.

Tenuto conto che come emerso dalle audizioni in Seconda Commissione di controllo e garanzia a fronte del blocco degli straordinari e delle reperibilità che i lavoratori dell’appalto delle manutenzioni stradali hanno portato Avr sin da marzo annunciava provvedimenti disciplinari e licenziamenti, in piena violazione dei diritti dei lavoratori.

Tenuto conto che nel mese di luglio queste parole si sono trasformate in fatti con il licenziamento da parte di Avr di due lavoratori “rei” di aver scioperato in difesa dei propri diritti.

Tenuto conto che questa vera e propria ritorsione ha prodotto una mobilitazione a sostegno dei lavoratori licenziati a fronte della condotta arrogante e prepotente da parte dell’azienda.

Tenuto conto che il Tribunale a cui i lavoratori hanno fatto ricorso ha condannato Avr per la propria condotta antisindacale, imponendo l’obbligo del reintegro dei due dipendenti, e il pagamento delle spese per 5.000 euro.

Tenuto conto che Avr già in passato era ricorso al licenziamento, in piena crisi pandemica, di altri lavoratori dell’appalto fatto da Geofor per l’igiene ambientale in quanto si erano resi protagonisti di protese contro l’azienda, tanto che due dei licenziati erano per di più rappresentanti sindacali.

Tenuto conto del percorso fatto in Seconda commissione di controllo e garanzia in merito agli appalti in cui è impegnata Avr e delle pesantissime criticità ripetutamente emerse e mai risolte.

Il Consiglio comunale

esprime in primo luogo la propria solidarietà ai lavoratori licenziati e successivamente reintegrati;

ribadisce il diritto a scioperare, sancito nella nostra Costituzione, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici e a mobilitarsi in difesa dei propri diritti, e al contempo sostiene la mobilitazione che da quasi un anno i lavoratori di Avr in appalto per Pisamo stanno portando avanti per avere condizioni di lavoro dignitose.

stigmatizza e ritiene ancora una volta inaccettabile la condotta di Avr che già in altri casi era ricorso al licenziamento di lavoratori che si erano opposti alla condotta tenuta dall’azienda.

ritiene necessario procedere, per tutti i suddetti motivi esplicitati in premessa, al ritiro di tutti gli appalti in essere con Avr da parte di Pisamo e alla reinternalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati.

Impegna il sindaco e la giunta

Ad attivare di concerto con gli uffici comunali e Pisamo, in quanto stazione appaltante, tutte le azioni per il ritiro degli appalti ad Avr, avviando al contempo il percorso di reinternalizzazione dei lavoratori coinvolti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile