Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione Urgente: Sostegno alla Cgil. Sciogliere le organizzazioni neofasciste

Tenuto conto che sabato pomeriggio 9 ottobre la sede nazionale della Cgil a Roma è stata oggetto di un assalto fascista e squadrista, con esponenti della estrema destra in prima fila nel guidare l’azione di devastazione della Camera del Lavoro.

Tenuto conto che già in altri periodi bui della nostra storia, negli anni precedenti e seguenti la presa del potere, i fascisti assaltavano sistematicamente le Camere del lavoro.

Tenuto conto della gravità di quanto accaduto, che ha visto subito una forte e ampia reazione antifascista, con presidi davanti a tutte le Camere del lavoro nella giornata di domenica 10 ottobre.

Tenuto conto che negli ultimi anni le violenze di matrice neofascista sono cresciute nel nostro paese, e sono sempre più numerose le organizzazioni che si richiamano espressamente o indirettamente al fascismo e anche al nazismo.

Il Consiglio comunale

Esprime piena solidarietà e sostegno alla Cgil per l’assalto neofascista subito alla propria sede nazionale.

Condanna l’azione squadrista contro la Camera del lavoro guidata da esponenti dell’estrema destra.

Ritiene necessario applicare le normative vigenti per lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste in quanto in contrasto con i principi fondativi della nostra Repubblica.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile