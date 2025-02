Mura: numeri da record grazie allo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici sottoinquadrati dal punto di vista contrattuale

Oggi l’assessore Pesciatini e Michela Pezzini, responsabile Coopculture, la cooperativa capofila dell’ATI che insieme a Itinera e Promocultura gestisce il monumento di proprietà del Comune di Pisa dal 2018, hanno illustrato i numeri da record dei visitatori sulle Mura.

Numeri molto positivi di cui tutta la città non può che essere contenta. Ma non è tutto oro quello che luccica, anzi Pesciatini e Pezzini mettono volutamente la polvere sotto il tappeto.

Dietro a questi numeri da record, con i relativi introiti, c’è un sistematico sfruttamento della manodopera che la Filcams Cgil e i lavoratori e le lavoratrici denunciano da mesi, senza che ad oggi abbiano ricevute risposte adeguate, anzi in alcuni casi l’opposto.

La gestione del servizio delle mura, a causa di un bando di gara scellerato fatto dal Comune di Pisa nel 2017, si basa, infatti sulla riduzione del costo del lavoro: i lavoratori e lavoratrici che mantengono aperta e funzionante una delle risorse culturali e turistiche più importanti di Pisa, lavorano con un contratto part-time multiservizi (invece di uno più remunerativo come quello di Federcultura) e con inquadramento da operaio; in tal modo, mantenendo grazie alla precarietà i dipendenti in una condizione di pesantissima ricattabilità, è garantito un risparmio enorme alle Società fino ad arrivare a non retribuire i lavoratori in caso di pioggia.

Ma non solo. Inammissibili sono anche le condizioni quotidiane nelle quali si opera. Non c’è una tettoia dove ripararsi in caso di pioggia. Arriviamo al punto che i lavoratori e le lavoratrici non dispongono neanche di un bagno durante il turno. Condizioni su cui ripetutamente abbiamo chiesto alla Giunta Conti di intervenire, anche con argomenti in commissione e ordini del giorno in consiglio comunale puntualmente bocciati dalla maggioranza, per quanto di propria competenza ma senza esito.

Chiediamo quindi coerenza e impegni concreti al Comune e alle aziende che compongono l’ATI affinché accolgano rapidamente le legittime, e non rinviabili, richieste di un adeguato inquadramento contrattuale, passando dal Multiservizi al Federculture, e facciano tutti quegli interventi necessari per il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

