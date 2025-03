Nasce il Comitato locale a sostegno del referendum sulla cittadinanza

I giorni 8 e 9 giugno prossimi gli elettori e le elettrici saranno chiamati a votare per cinque referendum abrogativi, quattro in tema di diritti dei lavoratori (divieto di licenziamento illegittimo, protezione salariale nelle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, sicurezza sul lavoro) ed uno che intende riformare la legge che regola l’attribuzione e l’acquisizione della cittadinanza italiana.

In cosa consiste quest’ultimo referendum? Con le norme attualmente in vigore, una persona straniera può presentare domanda per diventare cittadino italiano solo se risiede legalmente da almeno dieci anni sul territorio nazionale.

Secondo le procedure stabilite dal Ministero dell’Interno, inoltre, la persona straniera richiedente deve disporre di un reddito minimo, non deve aver commesso reati gravi e deve aver superato un esame di lingua italiana.

Il quesito referendario chiede di dimezzare il periodo di residenza, passando da dieci a cinque anni; in caso di vittoria del “sì” tutti gli altri requisiti (reddito, fedina penale e conoscenza della lingua) resterebbero invece inalterati.

È bene precisare un punto decisivo: il referendum non riguarda in alcun modo il tema dell’immigrazione. Non stiamo parlando cioè di questioni come l’asilo politico, i diritti dei migranti o la gestione delle frontiere, che pure hanno una grande rilevanza nel dibattito pubblico e nella garanzia di diritti umani fondamentali.

Il quesito referendario non si occupa di queste cose, perché non parla di visti di ingresso né di permessi di soggiorno: interviene solo sul tempo necessario per poter proporre la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana, che è questione completamente diversa.

Oggi vi sono milioni di persone che vivono da anni nel nostro Paese, e che nel nostro Paese hanno messo solide radici: hanno per lo più permessi di soggiorno a tempo indeterminato, lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla vita sociale, culturale ed economica delle nostre comunità locali. I loro figli e le loro figlie sono quasi sempre nati e cresciuti in Italia, e si sentono a buon diritto italiani. Noi continuiamo a chiamare “immigrati” questi uomini e queste donne, che in realtà sono di fatto cittadini del nostro Paese.

Una legge vecchia, approvata nell’ormai lontano 1992, costringe queste persone a rimanere “straniere” per anni. E questo ha effetti concreti nella loro vita: significa che non possono votare né essere elette nelle istituzioni rappresentative, che non possono accedere a molti concorsi pubblici, che i loro figli e le loro figlie non possono andare a studiare all’estero (e a volte hanno difficoltà anche a partecipare a una gita scolastica in un Paese europeo).

Il referendum chiede non solo di sanare questa ingiustizia, ma anche di riconoscere una realtà di fatto: nulla di più e nulla di meno.

Anche nella nostra città la richiesta di una riforma delle norme in materia di cittadinanza sta mobilitando associazioni, partiti politici, gruppi di attivisti e organizzazioni studentesche. Attorno alla battaglia per il Si al referendum si sta raccogliendo una coalizione di realtà molto diverse tra loro.

Per questo si è costituito anche a Pisa un Comitato per il SI al referendum, che nelle prossime settimane organizzerà eventi e iniziative in città e in provincia per far conoscere i temi dei referendum, per mobilitare la cittadinanza verso il voto, ma soprattutto per sostenere quella parte della nostre comunità che ancora subisce una discriminazione ingiustificabile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...