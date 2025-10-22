Nel consiglio comunale del 23 ottobre la libertà di informazione al centro di alcune nostre iniziative

Nel consiglio comunale di domani, giovedì 23 ottobre, porremo al centro della seduta la questione della libertà e del diritto all’informazione e lo faremo attraverso 2 temi importanti, diversi ma connessi.

In primo luogo chiederemo di discutere la mozione che la nostra coalizione ha depositato in solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report per il gravissimo attentato subito negli scorsi giorni. Riteniamo necessaria una chiara e forte presa di posizione da parte del Consiglio comunale e l’organizzazione di un’iniziativa pubblica e di un consiglio comunale alla presenza di Ranucci per discutere di libertà di informazione e giornalismo di inchiesta nel nostro paese. L’attentato nei confronti di Ranucci non può lasciare indifferenti, perché riguarda tuttə: la libertà di informazione è uno dei pilastri della nostra democrazia. Da tempo assistiamo ad un clima sempre più pesante nei confronti del giornalismo d’inchiesta. Le voci scomode vengono isolate, screditate, messe all’angolo. Campagne diffamatorie, attacchi personali, pressioni politiche e istituzionali stanno erodendo il terreno su cui si fonda un’informazione libera e indipendente, già messa in discussione troppo spesso anche attraverso l’apparente “neutra” giustificazione economica dello “stare nel mercato”. In un Paese, il nostro, in cui tradizionalmente esistono quasi solo editori “impuri”, non legati imprenditorialmente al solo mondo del giornalismo e dell’editoria.

Non è una novità purtroppo: la storia del nostro Paese è segnata da nomi come Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Giuseppe Fava e tanti altri che hanno pagato con la vita la scelta di non voltarsi dall’altra parte. Prima della violenza, quasi sempre, arrivano la delegittimazione, l’isolamento ed il silenzio delle istituzioni. Nessuna intimidazione potrà fermare chi ha scelto di cercare la verità e di raccontarla. Difendere chi informa significa difendere la libertà di tuttə e questo va ribadito con forza anche in consiglio comunale.

Al contempo grazie alla proposta di mozione che abbiamo proposto a tutte le altre forze politiche nella scorsa seduta del Consiglio comunale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici de “Il Tirreno”, impegnate in una difficile e lunga vertenza, abbiamo stimolato un percorso in questi giorni che ha portato proprio giovedì mattina alle 11, prima del consiglio comunale, alla convocazione di una conferenza dei capigruppo in cui ascolteremo i rappresentanti sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici del quotidiano. Si tratta di un incontro importante, che per noi ha anche come obiettivo non solo l’ascolto ma anche la definizione della mozione per approvarla subito dopo nel pomeriggio in consiglio comunale.

Un documento nel quale riteniamo necessario:1) esprimere la massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del quotidiano “Il Tirreno” ; 2) chiedere garanzie e tutele per tutti i lavoratori e lavoratrici; 3) richiedere alle forze imprenditoriali coinvolte maggiore chiarezza ed un progetto, in accordo con i lavoratori e le lavoratrici, che garantisca la continuità di un’impresa che capillarmente dà voce, confronto e informazione alla nostra città e ai nostri territori, dando un futuro certo alla testata, scongiurando ombre di ulteriori tagli, convocando un tavolo con i giornalisti, primi attori di questa vicenda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...