Nerini in Commissione Bilancio: forzatura illegittima per garantire equilibri di potere nella maggioranza

Ieri un’altra pagina nerissima in consiglio comunale. Ancora una volta Conti e la destra hanno piegato le istituzioni e il loro funzionamento alle più becere logiche di potere e di spartizione. È stata approvata infatti una delibera assolutamente illegittima e in piena violazione del Regolamento del consiglio comunale con la quale il capogruppo di Fratelli d’Italia è stato inserito “a forza” nella Commissione bilancio: un tassello del rimpasto di Conti per accontentare gli appetiti delle correnti dei partiti che lo sostengono.

Per fare questo si è fatto passare che il consigliere Niccolai, uscito da Fratelli d’Italia ed entrato nel gruppo misto, non farebbe più parte della maggioranza cosa smentita da lui stesso, dagli atti depositati e anche dagli stessi interventi fatti in aula dagli esponenti dei partiti del centrodestra.

Cosi in Commissione bilancio saranno 6 i consiglieri di maggioranza e 3 quelli di minoranza.

Tutto questo è avvenuto tramite delibere che facevano acqua da tutte le parti scritte sotto dettatura della politica. Un fatto inaudito che abbiamo fatto emergere puntualmente, tanto che la stessa maggioranza ha dovuto modificare il testo più e più volte. Non è un caso, inoltre, che i nostri emendamenti che cancellavano l’ingresso di Nerini nella Commissione Bilancio hanno avuto tutti un parere favorevole a conferma delle nostre ragioni.

Contro questa forzature ci siamo battuti per ore in consiglio comunale, smascherando questa operazione che non è un mero tecnicismo ma un elemento fondamentale di quel funzionamento democratico del consiglio che è stato ancora una volta smantellato con il voto favorevole anche del Presidente del Consiglio comunale che ha confermato di non essere figura di garanzia.

Come denunciamo da tempo assistiamo ad una torsione autoritaria in consiglio comunale con una riduzione degli spazi di discussione e l’utilizzo sempre più spregiudicato da parte della destra della macchina comunale e dei suoi organismi.

Per questo intraprenderemo tutte le ulteriori iniziative contro questa delibera votata dalla maggioranza.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

