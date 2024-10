Nessun CPR e basta sottovalutare la disumanità del razzismo

“Oggi manifestazioni a Firenze e Verona. Necessario tenere alta la mobilitazione”

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune

Ciccio Auletta – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

Ritenere necessario un CPR per la gestione dell’immigrazione vuol dire ammettere la sconfitta dello Stato. Le parole della Prefetta di Firenze di oggi sono preoccupanti, perché sappiamo bene come sia sistematica l’assenza di riconoscimenti di dignità di chi si ritrova in questi Centri, lager fuori da ogni controllo che con il Ddl sicurezza peggioreranno ancora. Non solo, si sottovaluta sistematicamente la violazione costante dei diritti di chi si ritrova senza libertà.

Riteniamo fondamentale ribadire la nostra assoluta contrarietà a qualsiasi ipotesi di CPR in Toscana.

Porteremo questa posizione nelle manifestazioni a cui parteciperemo già nella giornata odierna . A Verona, dove le gravi parole di Salvini sono diventate un presidio organizzato dalla Lega, dopo l’omicidio di Moussa Diarra (a cui risponderà una manifestazione antirazzista). A Firenze, dove ricorderemo la necessità della pace e le responsabilità dei governi occidentali a fronte di guerre che devastano il pianeta, alimentando circuiti di disperazione e sfruttamento.

