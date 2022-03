NO ad una nuova infrastruttura militare a Coltano

Negli scorsi giorni abbiamo scoperto e reso pubblico il progetto di realizzare una nuova megainfrastruttura militare a Coltano. L’opera che verrà realizzata con i fondi del PNRR ha avuto via libera con un decreto del Presidente del Consiglio Draghi, che abbiamo trovato, denunciando questa ennesima inaccettabile militarizzazione del nostro territorio, strettamente connessa alle ultime decisioni del Parlamento di aumentare la spesa militare del nostro paese.

Come nel caso del progetto di potenziamento di Camp Darby nel 2017, siamo noi ad informare la cittadinanza su quanto viene deciso sul nostro territorio sopra la testa dei cittadini e delle cittadine. Il Sindaco Conti sapeva del progetto? E nel caso perché ha tenuto tutto segreto? E il Partito Democratico, Visto che il ministro della difesa è del Pd? Pd e Lega ancora una volta uniti in questi progetti che noi contestiamo.

Per questo in questi giorni abbiamo presentato una serie di atti per avere maggiori informazioni. In primo luogo abbiamo scritto al Presidente e al Direttore del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per sapere se il Parco era stato coinvolto, se era informato sul progetto e se ha espresso dei pareri al riguardo, per quanto anche in caso di parere negativo l’infrastruttura sarebbe realizzata ugualmente. Abbiamo anche scritto agli uffici comunali per sapere quale è l’area in cui si prevede esattamente di realizzare questa infrastruttura, e chi sono i proprietari di queste aree, se il Comune ne possiede o meno parte. Abbiamo anche presentato una interpellanza in consiglio comunale perché riteniamo urgente e necessario che l’assemblea cittadina sia informata e ne discuta.

Attendiamo risposte.

Una città in comune

Partito della Rifondazione Comunista

