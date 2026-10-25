Sabato 24 ottobre eravamo a Castel Volturno con sindacati, associazioni, comunità migranti, collettivi da tutta Italia.

Eravamo 20.000, insieme per dire no alla costruzione di un nuovo CPR. Un appalto da milioni per una struttura in cui persone migranti vengono detenute senza aver commesso nessun reato, ma per la sola “colpa” di non essere in regola con il permesso di soggiorno, spesso anche solo a causa di lungaggini o errori burocratici.

Un illecito amministrativo che corrisponde alla reclusione nei centri di rimpatrio, luoghi di violazione sistematica dei diritti umani: celle sovraffollate e fatiscenti, cibo marcio, rifiuto di accesso alle cure mediche e di contatto con l’esterno (incluso con un avvocato), abuso di psicofarmaci per sedare i “detenuti” che con il tempo generano altissima dipendenza. Tutto questo è stato ampiamente denunciato e mappato da associazioni come Actionaid e dalla rete NoCpr, e in casi come quello del CPR di Via Corelli a Milano ha condotto nel 2025 a inchieste da cui sono emersi gravi abusi.

Come se non bastasse, l’uso dei CPR come strumento di deterranza e contrasto all’immigrazione irregolare è non solo disumano, ma anche pura propaganda: come documentato recentemente da ActionAid in un report del 2025, nella stragrande maggioranza dei casi il rimpatrio non avviene, per ragioni di costi o perché emergono errori e che la persona non doveva neanche essere lì dentro. Chi è detenuto dunque viene semplicemente fatto uscire una volta scaduto il termite per il trattenimento in vista dell’espulsione e abbandonato a se stesso dopo mesi di trattenimento in condizioni disumane.

Nei CPR è inoltre difficilissimo entrare anche per associazioni e giornalisti, un sistema opaco di violazione sistematica dei diritti umani.

Ma allora a chi servono i CPR? Sicuramente a chi politicamente vive di propaganda sulla pelle dei più deboli, ma ancora di più a chi si aggiudica gli appalti da milioni per costruirli e gestirli. Il caso dei CPR in Albania parla chiaro, ma anche questo del progetto di Castel Volturno, che ha un costo di 43 milioni.

Come se non bastasse, il nuovo progetto andrà a intaccare un’area di grande pregio naturalistico.

Il peggio del peggio: un appalto da milioni che arricchirà pochi, devasterà un territorio prezioso in un contesto impoverito che avrebbe bisogno di ben altro, per creare uno spazio di assenza dei diritti umani che renderà molto in termini di propaganda.

Crediamo che la risposta a tutto questo sia l’alleanza tra comunità e territori. Chiudiamo i CPR, e fermiamo ogni nuovo progetto, a Castel Volturno come a Aulla in Toscana. Fermare ogni politica che tratta la migrazione come un crimine da fermare, costi quel che costi, e le persone migranti come un problema di cui sbarazzarsi, quando non sono invece utili per essere sfruttate.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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