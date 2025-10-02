No ai lager di Stato: no ad un Cpr in Toscana

E dunque ci risiamo: per l’ennesima volta, una destra a corto di idee tira fuori dal cilindro l’ipotesi di costruire anche in Toscana un CPR (un “Centro di Permanenza per il Rimpatrio”, cioè una struttura detentiva per immigrati in attesa di espulsione): tra le aree individuate c’è anche Coltano, a due passi dalla nostra città.

La proposta viene lanciata in piena campagna elettorale, perché evidentemente si pensa di “razzolare” qualche voto con i soliti slogan triti e ritriti. Stavolta c’è persino una nuova trovata, partorita dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. quella di costruire un CPR solo per i reati legati agli stupefacenti: «Se vieni in Italia, spacci e delinqui», ha detto Donzelli, «è giusto che tu venga rimpatriato». E il Ministro dell’Interno Piantedosi, con sprezzo del ridicolo, ha sentenziato che sì, il CPR per gli spacciatori si può fare.

Ancora una volta, siamo costretti a ribadire quello che un deputato e un Ministro della Repubblica dovrebbero sapere: i CPR non hanno nulla a che vedere con il contrasto alla criminalità. E questa, si badi, non è un’affermazione ideologica, né tantomeno una manifestazione di «buonismo», come si usa dire. Stiamo parlando di un semplice, banalissimo dato di fatto: i CPR non sono stati pensati per rinchiudere i “criminali”. Hanno altri scopi e altre funzioni. La legge (decreto legislativo 286/98, art. 14) dice chiaramente che nei «Centri» finiscono non gli stranieri che hanno commesso furti, rapine o aggressioni, ma quelli che si trovano in Italia senza un permesso di soggiorno. L’irregolarità, a sua volta, non ha nulla a che fare con la criminalità: molti stranieri diventano irregolari per banali motivi burocratici, ad esempio perché hanno perso il lavoro (la legge Bossi-Fini lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro), o perché si sono visti rifiutare la domanda di asilo, o – ancora – perché sono arrivati in Italia con un visto turistico, che (sempre secondo la Bossi-Fini) non può essere trasformato in un permesso per insediamento stabile.

Per capirci: può essere irregolare – e dunque può finire in un CPR – la signora georgiana che accudisce un pensionato, il cameriere bengalese o pakistano impiegato in un ristorante del centro storico, il manovale albanese che lavora in un cantiere edile, e così via. All’inverso, uno straniero regolare che commette un reato subirà un processo e una condanna, ma non verrà internato in un CPR, appunto perché è regolare. E quindi no, il CPR per gli spacciatori non si può fare, perché la legge non lo prevede. E ancora: no, i cittadini toscani non saranno più sicuri se nel loro territorio verrà costruito un nuovo CPR.

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono strutture anomale per uno stato di diritto: si tratta infatti di centri di detenzione a tutti gli effetti, in cui però sono rinchiuse persone che non hanno commesso alcun reato. Esterni al normale circuito penitenziario, i CPR non sono sottoposti ai controlli che l’autorità giudiziaria esercita normalmente nelle carceri. È anche per questo che sono luoghi in cui vengono sistematicamente violati i diritti più elementari: nei “centri” mancano servizi di base come il riscaldamento, le docce, le medicine, la carta igienica; vi si consumano soprusi e violenze. In molte strutture l’assistenza sanitaria è inadeguata o addirittura inesistente, e si registrano casi (purtroppo molto frequenti) di suicidio e di autolesionismo.

Non basta. I CPR non funzionano neppure per i loro scopi dichiarati: i dati del Ministero dell’Interno ci dicono che nella maggior parte dei casi i migranti rinchiusi nei “centri” non vengono effettivamente allontanati dall’Italia. E, infine – ciliegina sulla torta – queste strutture hanno costi altissimi: per tenere aperto un CPR lo Stato spende 100 euro al giorno a persona, l’equivalente della spesa necessaria per ospitare un anziano in una RSA. In altre parole, si sprecano ingenti risorse pubbliche e si infliggono sofferenze a persone che non hanno commesso reati: un flop colossale.

La campagna elettorale dovrebbe essere un’occasione per parlare dei problemi reali del territorio, non per prendere in giro i cittadini sperando di razzolare qualche voto.

Una città in comune

