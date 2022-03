No al fast park a Marina di Pisa

Condividiamo la posizione delle associazioni ambientaliste contro la realizzazione del fast Park da 139 posti a Marina di Pisa. Da ottobre scorso quando la giunta comunale ha approvato il progetto, continuiamo a ripetere che si tratta di una decisione semplicemente fuori dal tempo e dalla storia. E altrettanto scandalosi sono i 2 milioni di euro che, con tanto di plauso di Giani, la Regione Toscana ha attribuito al comune di Pisa per costruire questo scempio.

Sembra proprio che Pd e Lega vivano in un altro mondo, in cui l’emergenza climatica, l’inquinamento e il congestionamento delle nostre strade da traffico non esistono, e in cui l’unico problema sia trovare nuovi spazi per le auto.

In tutte le città si discute su come accelerare la transizione dalle auto private alla mobilità sostenibile, mentre nella nostra città si continuano a pianificare migliaia di metri quadri aggiuntivi di parcheggi in tutta la città rilanciando l’utilizzo del mezzo privato che invece è necessario disincentivare. Ciò è ancora più grave per quanto riguarda la questione del traffico verso il litorale che nei mesi estivi è già totalmente congestionato dalle auto, e con questa nuovo parcheggio non si farà altro che aumentarlo.

Sono questi i punti che abbiamo ribadito con forza la settimana scorsa in consiglio comunale quando è stata approvata la variazione del piano delle opere pubbliche. E’ bene evidenziare che la maggioranza non aveva il numero legale che gli è stato garantito con il voto favorevole di un consigliere di minoranza, altrimenti la delibera non sarebbe stata approvata.

Aggiungiamo che ad ora mancano tutti i pareri paesaggistici, come abbiamo fatto emergere in commissione, sul progetto. E per quanto riguarda i tempi di realizzazione, visto che anche su questo si raccontano fandonie, nel cronoprogramma agli atti fatto da Pisamo l’inizio dei lavori è previsto per il primo dicembre del 2022 e il collaudo per il 15 luglio del 2023.

Fermiamoli!!!

Una città in comune

