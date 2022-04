No alla base militare, né a Coltano né altrove!

Pd e Lega dopo aver approvato e tenuto nascosto il progetto della nuova base militare di Coltano provano a fare finta di non saperne nulla. Ma non solo. Di fatto fingono un’opposizione anche a se stessi e rilanciano la realizzazione della stessa base militare con una collocazione diversa da quella di Coltano, in qualche altra area della città.

Noi siamo contrari a questa cittadella della guerra, al fatto che anche un solo euro di spesa pubblica sia speso per la sua realizzazione e che sia consumato anche un centimetro quadrato di suolo per militarizzare ulteriormente il nostro territorio. Per questo riteniamo importante il coinvolgimento di tutte e tutti nell’assemblea del 19 aprile, che sia un evento da cui lanciare una grande mobilitazione cittadina.

Al contempo proseguiamo la nostra battaglia sulla partecipazione e la trasparenza, a differenza chi ha voluto tenere tutto nascosto. Perciò abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Pisa, da cui attendiamo una risposta.

Una città in comune

