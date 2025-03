NO ALLA DEROGA AMBIENTALE PER LE BASI MILITARI: il governo spinge verso l’asservimento dei territori alle logiche di guerra

La proposta di legge n. 1887, presentata da Fratelli d’Italia e attualmente in discussione alla Camera, rappresenta un pericoloso passo verso la deregolamentazione totale nella costruzione e gestione delle basi militari, inserendosi in un quadro più ampio di militarizzazione del territorio e di investimenti sempre più massicci in armi e infrastrutture belliche.

Questa legge, che sancisce l’esclusiva competenza dello Stato sulla difesa e la sicurezza nazionale, avrà conseguenze gravissime su più fronti e toccherà anche il progetto di base militare tra Pisa e Pontedera.

Con l’introduzione della “clausola di compatibilità ambientale”, qualsiasi normativa regionale o locale a tutela dell’ambiente potrà essere aggirata. Ciò significa che la realizzazione della base militare del reparto Tuscania e dei Gis all’interno del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, non avrebbe alcun limite normativo a tutela del territorio. Un’area protetta potrebbe quindi essere devastata in nome della “sicurezza nazionale”, senza possibilità di intervento da parte di enti locali o cittadini. Non che il Presidente della Regione Toscana, il Presidente dell’ Ente Parco in questi anni abbiano dimostrato di voler frenare l’opera, risultando essi stessi protagonisti attivi davanti alle volontà belliciste dei governi che si sono succeduti.

Inoltre questa proposta di legge rimuove ogni possibile ostacolo normativo all’espansione dell’apparato militare sul territorio italiano e inibisce la possibilità di conoscere, studiare e approfondire gli impatti ambientali. Si tratta di un’accelerazione ulteriore e pericolosissima verso un modello di economia di guerra, in cui la presenza militare si espande senza controllo e senza trasparenza, sacrificando l’ambiente e i bisogni delle comunità locali.

In un contesto internazionale segnato da conflitti sempre più diffusi, il governo italiano continua a spingere su una logica di guerra permanente. L’aumento della spesa militare, la costruzione di nuove basi e l’indebolimento delle tutele ambientali e democratiche dimostrano una scelta politica chiara: invece di investire in sanità, istruzione e giustizia sociale, si alimenta un sistema basato sulla produzione e sull’uso di armi.

Questa proposta è un ulteriore salto di qualità nella chiusura degli spazi di democrazia, anche a livello istituzionale, ed è assolutamente funzionale alle logiche della guerra che spazzano via ogni forma di partecipazione e trasparenza.

Ribadiamo la nostra opposizione a questa proposta di legge e alla costruzione di nuove basi militari sul nostro territorio. Continueremo insieme al Movimento No Base e a tutte le realtà ambientaliste e pacifiste ad essere sabbia nell’ingranaggio della guerra. La sicurezza nazionale che conosciamo si chiama sanità pubblica, reddito, lavoro, welfare territoriale, edilizia popolare pubblica. Non possiamo accettare che, nel nome della guerra si distruggano aree protette, si sottragga spazio ai diritti delle comunità locali e si investa in una politica di armi senza fine.

